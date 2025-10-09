Wapenstilstand in Gaza, Trump: 'Alle partijen zullen eerlijk worden behandeld'

Er is donderdag om 1:00 Nederlandse tijd een akkoord bereikt over een wapenstilstand in Gaza tussen Israël en Hamas.

Akkoord over eerste fase: vrijlating en terugtrekking

Israël en Hamas zijn het eens geworden over de eerste fase van een wapenstilstand in Gaza. Het akkoord houdt in dat alle gijzelaars binnenkort vrijkomen en dat Israëlische troepen zich gedeeltelijk zullen terugtrekken tot een afgesproken linie. In ruil daarvoor zal Israël honderden Palestijnse gevangenen vrijlaten. Ook moet humanitaire hulp ongehinderd Gaza binnen kunnen komen. De partijen spreken van een belangrijke doorbraak, maar benadrukken dat dit nog slechts het begin is van een langer en complex vredesproces.

Reacties: hoop én voorzichtigheid

In Gaza klonk applaus en gejuich, terwijl inwoners – met beperkte stroom en communicatie – via straatoproepen werden geïnformeerd over het akkoord. Hulporganisaties meldden een gevoel van vreugde en opluchting onder de bevolking. Ook familieleden van gijzelaars in Israël reageerden emotioneel: ze kwamen bijeen in Tel Aviv, zochten elkaar op midden in de nacht en vierden voorzichtig de hoop op hereniging.

Toch overheerst terughoudendheid. Eerdere wapenstilstanden zoals in maart liepen snel stuk. Er bestaan daardoor zorgen over de naleving van de afspraken. De vraag wie de uitvoering zal overzien en hoe de tweede fase eruit zal zien, zorgt voor onzekerheid. Trump heeft via Truth Social gezegd dat alle partijen eerlijk zullen worden behandeld.

Onduidelijkheid over toekomst

Hoewel beide partijen het eens zijn over de contouren van de eerste fase, blijven veel details onduidelijk. Het moment van vrijlating van de gijzelaars is nog niet vastgesteld, behalve dat dit binnen enkele dagen na ondertekening moet gebeuren. Ook is niet bekend tot waar het Israëlische leger zich precies zal terugtrekken.

De volgende fases, die onder meer gaan over ontwapening, het bestuur in Gaza en een blijvende vrede, worden de komende weken besproken. Wereldleiders en internationale organisaties roepen op tot naleving van het akkoord en benadrukken dat het succes ervan bepalend is voor een duurzame vrede in de regio.