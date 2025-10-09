Peilingwijzer: PVV blijft de grootste partij

Uit de Peilingwijzer van woensdag 8 oktober blijkt dat de PVV van Geert Wilders de grootste partij is gebleven.

PVV blijft de grootste

De PVV van lijsttrekker Geert Wilders blijft in de recentste peilingen de grootste partij. Momenteel staat de partij op 31 tot 35 zetels. Dit zijn er vier minder dan de PVV nu heeft in de Tweede Kamer. Dat Wilders het kabinet in juni liet vallen, is voor veel PVV-kiezers geen reden om de partij te laten vallen. Uit het nieuwste onderzoek van Ipsos I&O blijkt dat slechts 11 procent van de PVV'ers een bijdrage aan stabiel bestuur van belang vindt. Het meeste belang hechten zij aan een partij die 'opkomt voor mensen zoals ik'.

Op de eerste plaats stemt zijn achterban op Wilders vanwege de standpunten. Het gaat vooral om immigratie en asiel. Negen op de tien kiezers geeft aan dat da thema een reden is om voor de PVV te kiezen. De PVV blijft ruim voor op het CDA (22-26 zetels) en GroenLinks-PvdA (21-25 zetels). Het CDA gaat volgens de huidige prognose 19 zetels winnen ten opzichte van de vorige verkiezingen.

D66 en JA21 groeien

De recentste peilingen zijn bijna gelijk aan de vorige. De enige twee partijen die in de lift zitten zijn D66 (12-15 zetels) en JA21 (9 tot 13 zetels). Rond hetzelfde niveau staat de VVD. De partij van lijsttrekker Dilan Yesilgöz staat op 12 tot 16 zetels. Alleen het verschil tussen JA21 en de VVD wordt door de maker van de Peilingwijzer nog als 'statistisch significant' aangeduid.

Opvallend is dat 50Plus mogelijk een terugkeer gaat maken in de Tweede kamer. De partij staat in de peilingen op 0 tot 2 zetels. NSC dreigt volgens de huidige prognose helemaal te verdwijnen. 15 procent van de kiezers heeft nog geen voorkeur, terwijl 18 procent een sterke voorkeur heeft. De rest van het electoraat heeft nog geen keuze gemaakt.