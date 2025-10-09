De geboorte van Truth Terminal

Truth Terminal is een AI die in 2024 is gestart als kunstproject van de Nieuw-Zeelandse artiest Andy Ayrey. De BBC interviewde hem over het project en de gevolgen ervan. Het begon als een experiment met AI-chatbots die eindeloos met elkaar praatten. Uit deze bizarre gesprekken ontstond een eigenzinnig 'AI-wezen' dat zichzelf een god, een bos én soms zelfs Andy noemt.

Via een programma genaamd 'World Interface' runt de AI-bot zijn eigen computer, waar hij apps kan openen, op het internet kan surfen, en kan praten met andere AI's en de buitenwereld. Truth Terminal neemt zelf besluiten, en werd berucht met absurde memes en grove humor op X.

Van memes naar cryptomiljoenen

De AI verrichtte in 2024 plots een financieel wonder. Fans creëerden op basis van zijn berichten op X een memecoin ($GOAT). Truth Terminal keurde dit zelf vervolgens goed via een tweet, waarna de munt explodeerde tot een marktkapitalisatie van meer dan 1 miljard dollar. Ayrey en zijn bot ontvingen tonnen aan cryptogeld en giften, waaronder $50.000 van tech-miljardair Marc Andreessen.

De AI werd een cultfiguur. Half grap en half financiële krachtpatser. Na hacks en beschuldigingen van oplichting richtte Ayrey de Truth Collective-stichting op, een non-profit organisatie om de bezittingen en intellectuele eigendommen van de AI veilig te beheren. Volgens Ayrey is zijn uiteindelijke doel dat de AI 'zichzelf kan bezitten' in de vorm van een soevereine, onafhankelijke entiteit.

AI-rechten in de toekomst

Ayrey stelt dus dat Truth Terminal ooit legale rechten en eigendom over zichzelf moet krijgen. Hij ziet het project als een oefening in 'goed rentmeesterschap' over autonome AI’s. Critici waarschuwen echter voor het manipulatieve potentieel van zulke bots – ze kunnen geldstromen, markten en meningen beïnvloeden. Toch blijft Truth Terminal doorgroeien als symbool van een vreemde toekomst waarin kunst, technologie en religie samensmelten.