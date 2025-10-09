Van der Plas over beëdiging Lidewij de Vos: 'Van de 150 Kamerleden zaten er misschien zes mensen'

Caroline van der Plas sprak in een interview met Panorama over de verkiezingen en de harde omgangsvormen in de Tweede Kamer.

Een rusteloze periode als Kamerlid

De BBB-lijstrekker sprak in een interview met Panorama over de drukte en politieke wervelwinden die zij persoonlijk en met haar partij heeft doorstaan in de afgelopen jaren. De eerste maanden als kamerlid waren gelijk druk volgens haar.

Toenmalig GroenLinks-lijsttrekker Jesse Klaver had daarover nog gezegd: 'Je moet niet denken dat het hier altijd zo gaat hoor, met vier of vijf grote debatten in een paar maanden. Normaal heb je er één, twee, misschien drie per jaar.' Door aanhoudende crises is die rust er volgens Van der Plas nooit gekomen.

{{ trans('customs.newsletter_signup.responsemsg') }} {{ title }} {{ subTitle }} {{ trans('customs.newsletter_signup.header') }} {{ trans('customs.buttons.signup') }} Vul een geldig emailadres in. {{ errors . email[0] }}

Van der Plas geëmotioneerd over beëdiging De Vos

Het interview werd vervolgens kort afgebroken zodat Van der Plas de beëdiging van Lidewij de Vos kon bijwonen. Van der Plas kwam geëmotioneerd terug: 'Ik ben echt geschokt. We zaten daar in de zaal en er waren maar vier partijen vertegenwoordigd, met één persoon: NSC, VVD, PVV en de SP. Vier van de vijftien fracties! Ik vind dat echt schandalig, dat meen ik serieus. Ik vind het niet kunnen, het is een schoffering.'

Van der Plas wees erop dat het geen politiek debat was, maar de beëdiging van een nieuwe collega die ook nog eens fractievoorzitter was geworden. 'Het is gewoon respectloos.' Ze noemde het 'gênant' dat de moeite niet werd gedaan, of misschien zelfs expres niet werd genomen. Vervolgens haalde Van der Plas uit naar Henri Bontenbal, volgens haar 'de man van het fatsoen'. Ook hij had niemand gestuurd. 'Van de 150 Kamerleden zaten er misschien zes mensen. Ik denk dat het haar zeker wat doet, dat kan niet anders.'

Van der Plas gaf verder aan dat de polarisatie in Nederland haar ook persoonlijk raakt. Zo was er zelfs een doodsbedreiging in de vorm van een handgeschreven brief met postzegel verstuurd naar het partijkantoor van BBB.