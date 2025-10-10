Laurens Dassen over afzeggen debat met Forum: 'Je moet een grens stellen'

'Forum is antidemocratisch'

Volt-lijsttrekker Laurens Dassen was vanochtend te gast bij NOS Radio 1 Journaal en kreeg nadien in de NOS-studio kijkersvragen voorgeschoteld. Wederom gaf Dassen aan dat hij niet over klimaatkwesties in debat wil gaan met de Kamerleden van Forum van Democratie. Dassen zei dat hij elk democratisch debat aandurft, maar de streep trekt bij personen die feiten ontkennen.

Een kijker vroeg of Volt wel over een andere stelling met Forum in debat zou willen gaan. Hierop antwoordde Dassen ontkennend. Forum respecteert volgens hem geen enkele waarheid en ondermijnt instituties. Dassen stelde dat het tijd was dat er een grens werd aangegeven, om de 'democratie te beschermen en extreemrechts tegen te gaan'.

{{ trans('customs.newsletter_signup.responsemsg') }} {{ title }} {{ subTitle }} {{ trans('customs.newsletter_signup.header') }} {{ trans('customs.buttons.signup') }} Vul een geldig emailadres in. {{ errors . email[0] }}

Vervolgens stelde een andere kijker de vraag of Forum voor Democratie verboden zou moeten worden. Hierop zei Dassen dat het niet aan de politiek is om daar uitspraken over te doen. Het enige wat zijn partij naar eigen zeggen wel kan en blijft doen is het afzeggen van debatten met de partij van Lidewij de Vos. Dassen zei dat Forum voor Democratie 'feitenvrije onzin' verspreidt.

Plannen voor Tata Steel

Tijdens het eerdere gesprek op de radio werd Dassen gevraagd naar zijn visie op het vervuilende Tata Steel. Volt is de enige partij in de Tweede Kamer die het bedrijf compleet wil sluiten. Volgens Dassen is het onbetaalbaar om het bedrijf te verduurzamen. 'We weten dan ook dat het eigenlijk geen toekomst heeft in Nederland'.

Naar zijn verwachting zouden de acht- tot negenduizend werknemers van het bedrijf een nieuwe baan in de directe omgeving kunnen vinden. Volt wil Tata Steel omvormen tot Tata Stad. Volgens hen kan er aan de noordkant van het terrein een nieuwe stad worden gebouwd, aangezien de grond daar snel kan worden gesaneerd.