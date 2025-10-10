Doorrekening partijprogramma's: onder de VVD neemt de armoede in Nederland toe

Doorrekeningen Centraal Planbureau

In aanloop naar de verkiezingen kunnen politieke partijen hun partijprogramma laten doorrekenen door het Centraal Planbureau (CPB). De partijen leveren vrijwillig hun verkiezingsprogramma's aan, die vervolgens worden doorgerekend door de rekenmeesters van het CPB.

Hieruit wordt duidelijk waar de partijen hun plannen van betalen, waar ze op willen bezuinigen of juist in willen investeren, en of de staatsschuld op zal lopen of afnemen. Hierdoor krijgt de kiezer inzicht in de economische gevolgen van het voorgestelde beleid. De PVV en SP hebben hun plannen niet door laten rekenen. Ook Forum van Democratie liet dit wederom niet doen.

Armoede neemt toe onder plannen VVD

De VVD wil bezuinigen op sociale zekerheid, zorg en onderwijs. De armoede zou door de plannen van de VVD sterk toenemen met 0,9 procentpunt, van de huidige 2,6% naar 3,5%. Daarnaast zou ook de inkomenszekerheid afnemen. Met name mensen met een uitkering krijgen dan te maken met een koopkrachtdaling en minder zekerheid van inkomen. Doordat de VVD de uitkeringen aan inflatie wil indexeren in plaats van lonen, en doordat de partij het kindgebonden budget en de grenzen in de huurtoeslag wil verlagen.

Door deze ingeperkte indexatie van de bijstand aan de inflatie zullen vooral mensen net boven de armoedegrens onder die grens terecht. De WW wordt als het aan de VVD ligt verkort en de WIA minder toegankelijk door deeltijdfuncties mee te nemen in de WIA-keuring. Werknemers bij kleine werkgevers krijgen nog maar een jaar doorbetaald bij ziekte en worden daarna gekeurd door de WIA. Op termijn zal het aantal bijstandsgerechtigden onder de armoedegrens verder toenemen. De pensioenleeftijd neemt als het aan de partij van Yesilgöz ligt toe tot 70,5 jaar in 2060.