Piet van Dijken over Job Knoester: 'Hij heeft overal een mening over en vindt zichzelf ook nog eens geweldig'

Vandaag Inside is genomineerd voor de meest prestigieuze publieksprijs voor het beste televisieprogramma van het jaar. Welke rol heeft Job Knoester (57), die theatercolleges over de tbs gaat geven, in dat succes?

Job Knoester gaat de bühne op. Dat wordt lachen?

Advocaat Job Knoester, vaste gast bij Vandaag Inside en bekend om zijn bloedserieuze blik, verruilt binnenkort de rechtszaal en de talkshowtafel voor het theaterpodium. Hij gaat namelijk theatercolleges geven en dat belooft een avond vol... juridische nuance. Hoewel het publiek hem bij Vandaag Inside zelden heeft kunnen betrappen op een uitbundige lach, laat staan een grap, is hij vastbesloten om Nederland nu ook buiten de studio van wijsheid te voorzien.

{{ trans('customs.newsletter_signup.responsemsg') }} {{ title }} {{ subTitle }} {{ trans('customs.newsletter_signup.header') }} {{ trans('customs.buttons.signup') }} Vul een geldig emailadres in. {{ errors . email[0] }}

Vanaf deze maand gaat Knoester, die strafrechtadvocaat is en gespecialiseerd in complexe tbs-zaken, het theater in met het college TBS met Job Knoester. Samen met een officier van justitie vertelt hij over enkele spraakmakende zaken en met behulp van videobeelden en verhalen van ex-tbs'ers biedt Knoester het publiek nieuwe inzichten over tbs. Of er ook gelachen wordt, valt nog te bezien. Wie weet blijkt dit de eerste theatertour ooit waarbij stilte in de zaal niet ongemakkelijk is, maar gewoon onderdeel van de show.

Heeft Knoester ertoe bijgedragen dat Vandaag Inside wederom is genomineerd voor de Gouden Televizier-Ring?

We denken dat de ernstige houding van Knoester weinig bijdraagt aan het entertainmentgehalte van het populaire praatprogramma. De nominatie bevestigt wel de enorme invloed en populariteit van het programma, dat dagelijks hoge kijkcijfers weet te behalen. Presentator Wilfred Genee en zijn vaste tafelheren Johan Derksen en René van der Gijp staan bekend om hun uitgesproken mening, scherpe humor en directe stijl, wat het programma tot een uniek fenomeen in het Nederlandse televisielandschap maakt.

Ondanks de vele controverses rondom de inhoud en de uitspraken van de drie heren, blijft Vandaag Inside een vaste waarde voor een groot publiek dat de openhartige discussies en de luchtige toon waardeert. Knoesters bijdragen aan het vermaak zijn echter nihil.

Job Knoester komt niet meer van de bijnaam ‘Knoeperd’ af, die hij kreeg van Sinterklaas’

Wat vindt Job Knoester van zichzelf?

‘Ik heb er geen moeite mee om een beetje te provoceren’

Wat vinden wij van Job Knoester?

Zou er wél wat te lachen vallen als Knoester begint te provoceren?

Wat vinden anderen van Job Knoester?

Monique Collignon- Hij doorbreekt de saaie advocatuur door iets vrolijks aan te trekken

Victor Vlam- Hij is niet grappig

Piet van Dijken: Knoeperd is veel te ijdel om nee te zeggen

Monique Collignon- modeontwerpster

‘De advocaat met de bloemenjasjes! Ik kijk graag naar Vandaag Inside en zijn jasjes waren me zeker al opgevallen. Ik vind het op zich heel leuk dat hij zijn eigen stijl heeft. Hij denkt misschien dat het in de advocatuur een beetje saai is, en dat doorbreekt hij door iets vrolijks aan te trekken. Dat vind ik grappig. In zijn wereld worden er toch vaak pakken gedragen en in de rechtszaal een toga. Dat doorbreekt hij met iets gezelligs als bloemetjesjasjes, in de trant van: het leven is al lastig genoeg. Op een of andere manier past het ook bij hem. Zou het mijn keuze zijn? Nee. Maar dat vraagt hij ook helemaal niet aan mij.

Het is heel eigen. Het is zijn look geworden, mensen herkennen hem als die meneer met dat jasje, terwijl ze misschien dan nog niet weten wat hij precies doet. Dat er grappen over zijn jasjes worden gemaakt, hoort ook een beetje bij het programma. Als René van der Gijp hem uitlacht vanwege zijn bloemetjesjasje, zou ik zeggen: heb je weleens in de spiegel gekeken? Het is heel makkelijk om grappen te maken over iemands kleding. Gelukkig kunnen ze aan tafel bij VI allemaal goed uitdelen en incasseren.’

Victor Vlam- mediacriticus

‘Als Knoester daar aan tafel zit, voelt het allemaal redelijk natuurlijk aan. Hij past er gewoon goed tussen en dat maakt het wel plezierig. Hij heeft zich gespecialiseerd in zeden- en geweldszaken en daar kan hij echt zinnige dingen over zeggen, zoals over het dagboek van het slachtoffer in de zedenzaak tegen Marco Borsato, dat is een cruciaal bewijsstuk geworden die de geloofwaardigheid van de aangifte kan versterken. Dat is zijn specialisme, hij heeft in het verleden ook Keith Bakker verdedigd, dus daar weet hij echt wel veel van af.

Ik herinner me ook nog een blunder, een onhandige opmerking, over dat men niet moest gaan stemmen. Ik denk dat dat wel een leermoment is geweest in zijn carrière op televisie. Daar zat toch wat te veel scoringsdrift achter. Hij moest daar ook weer op terugkomen, dat was niet zo heel goed voor zijn gezag. Zijn jasjes? Tja, dramatisch. Er worden vaak grappen gemaakt over die bloemetjesjasjes. Je moet ervan houden en ik ben niet iemand die ervan houdt. Het maakt hem authentiek, dus hij moet het vooral doen als hij dat zelf wil. Maar ik vind die jasjes afschuwelijk.

Knoester heeft het goed gedaan wat betreft zijn rol bij Vandaag Inside. In het begin zat hij aan de bar, later heeft hij Johan Derksen goed verdedigd tijdens de kaarsrel en dat heeft er, denk ik, ook wel aan bijgedragen dat hij een kans kreeg aan tafel. Of hij er qua humor tussen past? Nee, Knoester is niet grappig. Hij is meer iemand die meelacht dan dat hij zelf een goede grap maakt. Maar dat is ook niet per se zijn rol of taak.’

Piet van Dijken- Groningse journalist

Op Sikkom.nl: ‘Het royaal bekeken Vandaag Inside raakte eens in paniek na het telefoontje van Johan Derksen met diens afmelden. De ouwe soldaat had het weliswaar nog even geprobeerd, maar nam onderweg naar Hilversum toch maar het besluit om terug te keren naar het veilige Grolloo. De redactie zat met de handen in het haar en koos in een vlaag van verstandsverbijstering voor advocaat Job Knoester om Johan te vervangen. Dit bleek niet een juiste keuze. Hoe betweter Job het ook probeerde, het lukte voor geen meter om Johan ook maar enigszins te benaderen.

Die Knoester, ook wel Knoeperd genoemd, wrong zich in allerlei bochten om er nog wat van te maken, maar zijn entree met een gezicht dat hij toevallig wél de man was die op de stoel van Johan mocht zitten, was ronduit tenenkrommend. Knoeperd heeft als vaste gast van het programma overal een mening over en vindt daarbij zichzelf ook nog eens geweldig, maar als vervanger van Derksen was het juk dat hij met zich meedroeg veel te zwaar.

De oplettende kijker zag hem hopen dat deze ellende maar snel voorbij mocht zijn. Alweer iemand die over geen enkele zelfreflectie lijkt te beschikken. Want ook Job Knoester had voor de spiegel moeten gaan staan om na tien minuten tot de conclusie te komen dat het beter is om dit toch maar niet te doen. Maar ja, ook Knoeperd is veel te ijdel om nee te zeggen. Zijn matige optreden als vervanger van de zieke Johan Derksen had hij kunnen voorkomen door eerlijk tegenover zichzelf te zijn.’