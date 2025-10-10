Campagnevideo SP: 'Beste CDA en GroenLinks-PvdA: de koffie staat klaar'

SP-lijsttrekker Jimmy Dijk heeft vanochtend een campagnevideo op X gepost met een boodschap aan het CDA en GroenLinks-PvdA.

Dijk hint op coalitie met CDA en GL-PvdA

De video die door Jimmy Dijk werd gepost (hier beneden te bekijken) gaat in op de politieke verhoudingen van de afgelopen maanden. De video begint met Dijk die een radio aanzet. De radiopresentator spreekt over de 'constatering dat alle partijen er een bende van hebben gemaakt'.

'Het is in het kabinet chaos, een rotzooi'. Ondertussen komt Dijk in beeld die filterkoffie zet en vervolgens het koffiedik weggooit in de prullenbak. Wanneer Dijk de prullenbak opent ziet hij beelden van PVV-leider Geert Wilders en VVD-leider Dilan Yesilgöz die in de Tweede Kamer overhoop liggen over polarisatie.

Uitnodiging voor koffie

Vervolgens schakelt het beeld over naar Dijk die de koffie in een mok schenkt met een opvallend opschrift. Op de mok valt te lezen 'Het sociale alternatief', met de logos van de SP, het CDA en GroenLinks-PvdA. Daarna spreekt Dijk voor het eerst in de video: 'Het is tijd voor een sociaal alternatief, beste CDA en GroenLinks-PvdA, de koffie staat klaar'. Afsluitend wordt de mok nog een laatste keer in beeld gebracht.

De SP lijkt hiermee beide partijen uit te nodigen om na de verkiezingen om tafel te gaan. Zowel het CDA als GroenLinks-PvdA profileren zich in de laatste maanden als 'redelijke en fatsoenlijke' partijen. GroenLinks-PvdA omschrijft zichzelf en zijn leden als 'de sociale meerderheid'. Dijk zet via de video ook in op dit imago, voor verbinding en tegen polarisatie.