Hulporganisaties staan klaar om snel Gaza binnen te gaan

De situatie in Gaza is kritiek; hulporganisaties dringen aan op directe toegang om hongersnood en menselijk leed te voorkomen.

Redactie Nieuwe Revu
Gaza op 9 oktober 2025

Bestand ingegaan

Hoewel het overeengekomen bestand enige verlichting brengt, is de situatie in Gaza nog steeds kritiek. Israël heeft toegezegd zich terug te trekken achter een gele lijn, zodat hulp vrij het gebied in kan. Maar, in de praktijk stokt de toevoer. De huidige limiet van 400 vrachtwagens per dag is volgens hulporganisaties veel te laag om in de basisbehoeften van 2,1 miljoen inwoners te voorzien. De organisaties willen daarom dat de doorgang permanent open blijft, zonder bureaucratische of militaire belemmeringen.

Tekorten, hongersnood en medische spoed

De tekorten zijn levensbedreigend. Slechts een fractie van de beschikbare hulpgoederen bereikt Gaza. In het noorden heerst hongersnood, mensen leven er van meel en rijst. Ziekenhuizen kampen met een tekort aan medicijnen, apparatuur en personeel. Meer dan 170.000 gewonden wachten op behandeling, terwijl veel operaties zijn uitgesteld of onmogelijk geworden door schade aan infrastructuur. Hulporganisaties zeggen dat er genoeg hulp tegelijkertijd nodig is om plunderingen te voorkomen.

Uitdagingen en onzekerheden

Naast voedsel en medicijnen zijn er tenten, dekens en schoon water nodig voor honderdduizenden daklozen. De distributie van hulp blijft een logistieke uitdaging: konvooien lopen risico op plunderingen en controles vertragen de levering. Ondanks voorzichtig optimisme vrezen hulporganisaties dat toezeggingen van Israël opnieuw niet volledig worden nagekomen, waardoor de humanitaire crisis dreigt te verergeren.

