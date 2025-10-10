Geert Wilders afwezig bij NOS Radiodebat vanwege mogelijke dreiging

Om 14:15 werd het NOS radiodebat afgetrapt met een discussie over woningbouw. Geert Wilders is afwezig wegens een mogelijke dreiging.

Wilders niet bij radiodebat na melding over terreurdreiging

PVV-leider Geert Wilders is voorlopig niet aanwezig bij het NOS Radiodebat op NPO Radio 1. Aanleiding is een bericht van de Belgische omroep VTM Nieuws, waarin wordt gemeld dat Wilders mogelijk een doelwit zou zijn van een Belgische terreurcel die gisteren is opgepakt.

De NCTV (Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid) geeft geen commentaar op de kwestie. Wilders liet via X weten dat hij eerst duidelijkheid wil over de juistheid van de melding: 'Tot ik dat weet ga ik nergens heen.'

Volgens VTM zou Wilders samen met de Belgische premier Bart De Wever en de Antwerpse burgemeester Els van Doesburg op een lijst hebben gestaan van de verdachten, die vastzitten voor een verijdelde terreuraanslag.

Belgische politie pakt drie verdachten op

De Belgische politie maakte gisteren bekend dat drie jongeren uit Antwerpen zijn aangehouden. Zij worden verdacht van een poging tot terroristische moord. Uit onderzoek zou blijken dat de groep plannen had voor een jihadistisch geïnspireerde aanslag op politici.

Volgens Belgische media gaat het om mannen van 18, 23 en 24 jaar oud. Ze zouden hebben overwogen een aanslag te plegen met behulp van een drone met explosieven. Twee verdachten verschijnen vandaag voor de onderzoeksrechter. De derde is inmiddels vrijgelaten wegens gebrek aan bewijs.