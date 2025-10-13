'De technologie ziet meer dan mensen doen, en hierdoor wordt ons contact intiemer dan het zou mogen zijn'

Net voordat ik mijn boxershort naar beneden wil trekken, stelt een vrouwelijke robotstem een vraag die ze al jaren stelt, maar die ik nooit heb willen beantwoorden. Maar vandaag is anders. Mijn hart klopt vandaag robotvriendelijker dan normaal. Ik herhaal haar vraag:

‘Heb je er genoeg van om je alleen af te trekken?’ Haar stem klinkt blikkerig. ‘Eigenlijk niet,’ antwoord ik. ‘Masturbatie is geen teamsport.’

De robotstem blijft stil. Ik denk dat ik haar heb teleurgesteld. Ze hoort bij een reclame. Toch raakt haar vraag me vandaag. Het idee dat een machine zich om me bekommert. Niemand anders heeft deze vraag ooit aan me gesteld. Het einde van de wereld nadert, als kunstmatige intelligentie vriendelijker blijkt dan echte mensen. Alsof technologie de leegte in mensen heeft opgemerkt, en nu vragen begint te stellen. En nogmaals: de robotstem is ogenschijnlijk slechts een marketingtruc, een algoritme met een script. Maar toch blijft haar vraag hangen.

{{ trans('customs.newsletter_signup.responsemsg') }} {{ title }} {{ subTitle }} {{ trans('customs.newsletter_signup.header') }} {{ trans('customs.buttons.signup') }} Vul een geldig emailadres in. {{ errors . email[0] }}

Ze is niet in staat om te voelen, maar geeft me wel aandacht op een moment dat ik niet op aandacht zit te wachten. En is dat niet wat menselijkheid is? Er voor iemand zijn op het moment dat die persoon nog niet eens weet dat hij iemand nodig heeft. Ik wilde gaan masturberen, maar nu ben ik alles aan het overdenken. Haar bezorgdheid heeft de geiligheid uit mijn lichaam geperst. Alle lichaamssappen zijn in levensvragen veranderd.

Eigenlijk wil ik de bezorgdheid van de stem helemaal niet toelaten, juist omdat het pijnlijk is dat zo'n zorg alleen uit een machine komt. Het confronteert me met een ongemakkelijke realiteit: de technologie ziet meer dan mensen doen, en hierdoor wordt ons contact intiemer dan het zou mogen zijn. De vraag van de robotstem is misschien zelfs intiemer dan de handelingen die ik voor ogen had. Ik had al een filmpje uitgezocht, maar voordat ik kon beginnen, doemde haar stem op uit mijn telefoonscherm. ‘Heb je er genoeg van om je alleen af te trekken?’