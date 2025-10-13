Hamas laat eerste gijzelaars vrij

Eerste zeven gijzelaars vrijgelaten

Maandagochtend zijn de eerste zeven gijzelaars vrijgelaten. Ze zijn door Hamas overgedragen aan het Rode Kruis. Inmiddels bevinden de gijzelaars zich op Israëlisch grondgebied. Onder begeleiding van het leger en de veiligheidsdiensten worden ze in het zuiden van het land herenigd met hun familie.

Voorwaarde voor de vrijlating is dat er op hetzelfde moment 1.996 Palestijnse gevangenen worden vrijgelaten. Zij zitten nu in bussen onderweg naar de Gazastrook en Westelijke Jordaanoever om daar vrijgelaten te worden. Israël heeft bevestigd dat het Rode Kruis op dit moment werkt aan de vrijlating van de tweede groep gijzelaars. Deze groep gijzelaars heeft ondertussen wel telefonisch contact met hun familie kunnen hebben.

Trump geland in Israël

De Amerikaanse president is geland in Israël. Trump werd ontvangen door president Herzog en premier Netanyahu. Trump volgde de vrijlating van de eerste gijzelaars live vanuit zijn vliegtuig, en zal in Israël met de familie van gijzelaars gaan spreken. Het bezoek aan Israël zal van korte duur zijn, later op de dag vliegt Trump naar Egypte om daar de Gazatop te houden met andere wereldleiders. Tijdens deze top wordt de toekomst van Gaza en het Midden-Oosten besproken. In de kustplaats Sharm el-Sheikh zullen leiders van meer dan twintig landen de top bijwonen. Nederland wordt vertegenwoordigd door demissionair premier Dick Schoof.