Vanaf 2026 nieuw HPV-vaccin met betere bescherming

Waarom een nieuw HPV-vaccin?

Vanaf het najaar van 2026 stapt Nederland over op een nieuw 9-valent HPV-vaccin. Dit vaccin vervangt het huidige middel dat slechts tegen twee typen van het humaan papillomavirus (HPV) beschermt. Uit onderzoek blijkt dat het nieuwe vaccin minstens even effectief is, maar daarnaast bescherming biedt tegen zeven extra varianten van het virus. Deze varianten kunnen onder meer genitale wratten en verschillende vormen van kanker veroorzaken. De overstap moet ervoor zorgen dat de kans op baarmoederhalskanker en andere HPV-gerelateerde kankers nog verder afneemt.

Wat verandert er?

De vaccinatiecampagne blijft grotendeels hetzelfde. Kinderen krijgen in het jaar dat ze tien worden een uitnodiging voor twee prikken tegen HPV. De vaccinatie is gratis voor iedereen tot achttien jaar. Het verschil zit vooral in de uitgebreidere bescherming die het nieuwe vaccin biedt. Door de extra HPV-typen die het dekt, wordt verwacht dat er minder infecties en voorstadia van kanker zullen optreden, maar ook minder gevallen van genitale wratten.

{{ trans('customs.newsletter_signup.responsemsg') }} {{ title }} {{ subTitle }} {{ trans('customs.newsletter_signup.header') }} {{ trans('customs.buttons.signup') }} Vul een geldig emailadres in. {{ errors . email[0] }}

Mensen die al volledig zijn gevaccineerd met het huidige vaccin hoeven zich niet opnieuw te laten inenten. De invoering van het nieuwe middel vraagt wel om goede logistieke voorbereiding, prijsafspraken en tijdige levering aan alle vaccinatielocaties.

Betere bescherming voor de toekomst

De HPV-vaccinatie speelt een belangrijke rol in het terugdringen van kanker. Onder gevaccineerde vrouwen komt baarmoederhalskanker tot 90 procent minder vaak voor dan bij ongevaccineerden. Jaarlijks krijgen in Nederland nog altijd ongeveer 1.100 vrouwen en 400 mannen een vorm van kanker die door HPV wordt veroorzaakt. Met de introductie van het nieuwe vaccin wordt verwacht dat dit aantal verder zal dalen. Ook de verspreiding van het virus zelf zal afnemen, waardoor de samenleving als geheel beter beschermd is. Nederland volgt hiermee het voorbeeld van verschillende andere landen die al gebruikmaken van het uitgebreidere vaccin.