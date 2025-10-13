Frits Wester over RTL-debat: 'Je zag dat de nieuwe coalitie daar al stond'

Jetten verving Wilders

PVV-leider Geert Wilders liet het debat aan zich voorbij gaan. Afgelopen vrijdag werd duidelijk dat er dreiging was rondom Wilders. Hij zou op dezelfde lijst hebben gestaan als de Belgische premier Bart de Wever en Antwerps burgemeester Els van Doesburg. Er werd een aanslag op De Wever verijdeld. Wilders besloot om al zijn campagne-activiteiten op te schorten, waaronder dus ook het RTL-debat.

Aangezien RTL had aangekondigd dat de vier grootste partijen uit de peilingen mee mochten debatteren, werd D66-leider Rob Jetten uitgenodigd om Wilders te vervangen. Jetten nam het op tegen Henri Bontenbal (CDA), Frans Timmermans (GL-PvdA)en Dilan Yesilgöz (VVD). Afsluitend waren alle vier de lijsttrekkers het eens dat er voor de kerst een nieuw kabinet moet zijn gevormd.

Frits Wester zag nieuwe coalitie

'De nieuwe coalitie tekent zich inmiddels af', opende Wester zijn reactie op het debat. Volgens hem was het debat keurig verlopen. 'Er was weinig geschreeuw, mensen lieten elkaar uitpraten'. Je zag volgens Wester dat de nieuwe coalitie er al stond. Logischerwijs is dit het gevolg van het uitsluiten van de PVV, waardoor de vier grootste partijen die er gisteren stonden volgens de huidige peilingen de enige optie zijn om een meerderheid te krijgen.

Een centrumrechts kabinet zoals VVD-leider Yesilgöz zou willen zit er volgens Wester niet in. Ook een links kabinet zou met oog op de peilingen niet te realiseren zijn. 'Kortom, het midden moet het doen'. Alle vier de lijsttrekkers maakten volgens Wester een goede indruk, ze hadden eigenlijk geen fouten gemaakt. Ze zochten vooral naar overeenkomsten. De belangrijkste vraag die nog rust is volgens Wester wie je als premier wilt zien in een brede middencoalitie. 'Wordt het Frans Timmermans van GroenLinks-PvdA of Henri Bontenbal van het CDA?'.