Frans Timmermans doet aangifte na intimidatie in café: 'Links h**renkind'

Timmermans doet aangifte

GroenLinks-PvdA lijstrekker Frans Timmermans heeft laten weten dat hij aangifte gaat doen na het incident in een café gisteren. Timmermans werd geïnterviewd door RTL Nieuws, in aanloop naar het verkiezingsdebat dat gisteren plaats vond. Tijdens het interview werd Timmermans uitgescholden door enkele mannen. Een van hen liep schreeuwend het café binnen en riep 'links hoerenkind dat je bent', terwijl hij naar Timmermans wees. Toen hij wegliep nadat personeel ingreep maakte de man een Hitlergroet. Een woordvoerder van Timmermans heeft bevestigd dat er momenteel nog overleg is met juristen over de aard van de aangifte.

Het RTL-debat

De intimiderende taal richting Timmermans had geen invloed op het RTL-verkiezingsdebat van later op de avond. Timmermans reageerde zelf kort op het voorval via X. 'De voorbereiding op het debat was enerverender dan ik verwachtte. Dank voor alle lieve berichten. De sociale meerderheid van aardige mensen is groter en sterker en wij laten ons niet intimideren.'

Er vonden gisteren een anti-immigratiedemonstratie plaats in Amsterdam. Timmermans was onder de demonstranten veelvuldig het onderwerp van leuzen tegen zijn persoon. 'Hey Fransie Timmermans, vieze, vuile kankerjood. Hey Fransie Timmermans, val maar lekker dood,' werd er onder meer geroepen. Tevens waren er veel VOC- en Prinsenvlaggen te zien onder de demonstranten.