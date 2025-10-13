Caroline van der Plas (BBB) zegt lijsttrekkersinterview AD af

Caroline van der plas heeft vandaag een lijsttrekkersinterview met het AD afgezegd, waarin ze vragen van lezers zou beantwoorden.

Van der Plas cancelt interview

BBB-lijsttrekker Caroline van der Plas heeft maandag een interview met het Algemeen Dagblad (AD) afgezegd. Het dagblad meldt dat ze op het laatste moment heeft afgezegd. Tijdens het interview zouden er vragen van lezers worden gesteld. 'Er is een andere afspraak tussengekomen,' aldus de BBB-leider. Het AD interviewt de lijsttrekkers van de zeven grootste partijen in aanloop naar de verkiezingen. De communicatieafdeling van de BBB had het interview volgens het AD al bijna anderhalve maand geleden bevestigd. Afgelopen vrijdag liet de BBB aan het AD weten dat er 'helaas iets tussen was gekomen'.

Geen reactie op verzoeken verplaatsing

Van der Plas heeft volgens het AD de voorkeur gegeven aan een werkbezoek aan een munitiedepot in Staphorst. De redactie heeft meermaals voorgesteld het interview te verzetten, maar werd verzocht om daarvoor de woordvoerder te contacteren. Deze woordvoerder heeft vervolgens nooit meer gereageerd op de verzoeken, meldt het AD.

{{ trans('customs.newsletter_signup.responsemsg') }} {{ title }} {{ subTitle }} {{ trans('customs.newsletter_signup.header') }} {{ trans('customs.buttons.signup') }} Vul een geldig emailadres in. {{ errors . email[0] }}

Bijeenkomsten afgezegd wegens veiligheidsredenen

Vorige week dinsdag cancelde Van der Plas haar bezoek aan de campus van de Radboud-universiteit om veiligheidsredenen. Ze zou daar in gesprek gaan met studenten en De Gelderlander, echter lekte deze geheime ontmoeting uit via pro-Palestina-demonstranten. Van der Plas voelde zich hierdoor onveilig en besloot om het campusgesprek af te zeggen.

Twee dagen later zegde Van der Plas wederom afspraak af vanwege 'veiligheidsredenen'. Ze zou een campagnebijeenkomst hebben in het Gelderse Otterlo, echter besloot Van der Plas dat ook deze bijeenkomst te gevaarlijk zou zijn voor haar. Ze sprak over dreiging van mensen 'In de antifascistische hoek, activistische pro-Palestijnse hoek en dierenactivistische hoek.'