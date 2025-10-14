FIFA-baas Infantino te gast op Gaza-top in Egypte: 'FIFA kan niet geopolitieke problemen oplossen'

Infantino uitgenodigd door Trump

Tussen de wereldleiders op de Gaza-top over de beëindiging van de oorlog tussen Israël en Hamas stond maandag een opvallende gast. Gianni Infantino, de Zwitsers-Italiaanse baas van de wereldvoetbalbond FIFA. Infantino verklaarde via Instagram dat hij door Donald Trump was uitgenodigd om de top bij te wonen. Infantino stond zelfs op het podium tussen wereldleiders, waaronder Dick Schoof. Ook terwijl Trump en de Egyptische president Abdel Fattah Al Sisi speeches gaven over de vrede tussen Israël en Hamas bleef hij op het podium staan.

Trump en Infantino tijdens het WK voor teams

Het is onduidelijk waarom Trump de FIFA-baas heeft uitgenodigd. Wel is bekend dat de twee een goeie verstandhouding hebben. Het wereldkampioenschap voetbal vindt volgend jaar plaats in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Het FIFA-WK voor clubs vond dit jaar al plaats in Amerika. Trump loofde de prijs uit aan toernooiwinnaar Chelsea, en bleef tot verbazing van de spelers zelf tussen de selectie staan om het feest mee te vieren. Destijds was Trump ook lovend over Infantino. 'Ik heb een geweldige tijd gehad. Dit is een prachtige sport. Gianni is een vriend van me. Hij heeft geweldig werk geleverd.'

'FIFA kan geen geopolitieke problemen oplossen'

Twee weken geleden liet Infantino zich nog uit over het al dan niet uitsluiten van Israël op toernooien. Hoewel de druk om Israël uit te sluiten steeds groter werd, was het geen agendapunt tijdens recente vergaderingen van de wereldvoetbalbond. Infantino zei toen dat de FIFA geen geopolitieke problemen op kan lossen.

Organisaties zoals Amnesty International hebben de FIFA en andere bonden opgeroepen om Israël uit te sluiten van deelname aan toernooien. De Verenigde Staten gaven al aan dat de deelname van Israël aan het WK niet ter discussie zal staan.