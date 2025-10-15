Dit lees je deze week in een knisperend verse Nieuwe Revu

Het is weer Nieuwe Revu-dag! En dat betekent een gloednieuwe 42e editie. Nu te vinden in de schappen of bestel 'm hier .

Rising star Marjolein Moorman

Marjolein Moorman (51) is nu nog wethouder en locoburgemeester in Amsterdam. Maar ze staat nummer 6 op de kandidatenlijst van GroenLinks-PvdA, dus binnenkort verruilt ze Amsterdam voor Den Haag. De rijzende ster van GL-PvdA werd door Leon Verdonschot geïnterviewd over toerisme, migratie en de nieuwe arbeiders.‘Ik ben er heel trots op dat we in Amsterdam óngelijk investeren voor gelíjke kansen.’

Een clown die voor god speelde

Op 16 oktober 2025 gaat de serie John Wayne Gacy: Devil in Disguise in première, gebaseerd op een waargebeurd gruwelverhaal. De hoofdpersoon is de Amerikaanse seriemoordenaar John Wayne ‘Killer Clown’ Gacy, die minstens 33 slachtoffers maakte, maar waarschijnlijk nog veel meer. ‘De man is me aan het wurgen.’

Rusland na Vladimir Poetin

Al 25 jaar maakt Vladimir Poetin de dienst uit in Rusland. In het begin tot tevredenheid van het Westen, sinds de inval in Oekraïne is het sentiment gedraaid en wordt hij als de grootste bedreiging van de Europese eenheid gezien. In een vijfluik gingen we dieper in op wat de Russische alleenheerser precies drijft. Deze week het vijfde en laatste deel: hoe zal het grootste land ter wereld eruitzien ná de dood van Vladimir Poetin?

Tienermoordenaars

Minderjarigen plegen steeds brutere misdaden en de daders worden jonger en jonger. Waar komt die explosie van geweld vandaan en hoe krijgen ouders, politie en justitie er grip op? Laura Whitmore (40) maakte de tv-serie Britains Killer Teens waarin ze onder meer focust op een 18-jarige jongen die een vrouw van 35 doodmartelde en de ‘perfecte zoon’ die zijn ouders koelbloedig afslachtte.

De rol van media-exposure in de verkiezingen

Politici zitten er niet voor zichzelf, maar voor ons. Dat is de theorie. In de praktijk wordt Nederland gegijzeld door (sociale) media waarvoor een rellerig conflict belangrijker is dan democratische controle. Resultaat: we weten precies wat iedereen vindt over Gaza, maar hebben geen flauw idee wat ze gaan doen om de woningnood of de problemen inde zorg te fiksen.

Protesten tegen malaise op Madagascar

Of het nu in Marokko, Nepal of Indonesië is, overal ter wereld zijn het de studenten die het eerst de straat opgaan om verandering te eisen. Op Madagaskar is het al niet anders. Daar wordt door studenten al wekenlang geprotesteerd tegen de totale malaise die het Afrikaanse eiland in de greep houdt. Het weerspreekt het imago van Gen Z’ers als een generatie van passieve telefoonverslaafden.