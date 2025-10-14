SGP start billboard-campagne tegen abortus

Billboards tegen abortus

De SGP heeft aangekondigd een anti-abortuscampagne te hebben gelanceerd met de titel 'Dus, abortus?'. De SGP zegt de campagne te voeren om het gesprek over de redenen voor abortus aan te zwengelen. Het abortuscijfer is volgens de partij 'geëxplodeerd' tot bijna 40.000 per jaar.

'We kúnnen dit niet negeren, het gaat om tienduizenden meisjes en jongetjes die geen enkele kans krijgen!' aldus SGP-leider Chris Stoffer. De billboards zijn van 14 tot en met 20 oktober zichtbaar op 17 snelwegmasten door heel Nederland en via sociale media.

{{ trans('customs.newsletter_signup.responsemsg') }} {{ title }} {{ subTitle }} {{ trans('customs.newsletter_signup.header') }} {{ trans('customs.buttons.signup') }} Vul een geldig emailadres in. {{ errors . email[0] }}

De SGP laat met de billboards verschillende situaties zien die volgens hen voor vrouwen en mannen meespelen in het besluit om voor abortus te kiezen. Voorbeelden zijn een gebrek aan woonruimte of inkomen, een partner die uit beeld is, of het geslacht van de foetus. Stoffer: 'We willen Nederland hiermee aan het denken zetten: vinden we het als samenleving echt oké dat mensen zo vaak voor abortus kiezen, of is er een ander antwoord nodig op de onderliggende redenen?'

Stoffer: demonstraties bij abortusklinieken niet verbieden

Lijsttrekker Chris Stoffer was gisteren te gast bij de NOS. Hier werd hij gevraagd naar zijn visie op het verbieden van demonstraties bij abortusklinieken. 'Ik ken keurige vrouwen die je een folder aanbieden en als je die niet wil, dan niet,' aldus Stoffer. 'Schreeuwen, intimideren nee. Maar met rustig demonstreren, daar redden ze levens mee.'