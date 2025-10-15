Geert Wilders over bedreigingen: 'Ik ken geen persoonlijke vrijheid meer'

Geert Wilders heeft via X laten weten dat hij zijn campagne weer heeft hervat. Wilders had de campagne stilgelegd na bedreigingen uit België.

Wilders hervat campagne

Via een statement op X heeft de PVV-leider laten weten dat hij zijn campagne weer hervat. Wilders besteedde in het bericht aandacht aan zijn veiligheidssituatie. 'Deze maand heb ik precies 21 jaar beveiliging en woon ik niet meer thuis in Venlo, maar in een safehouse van de Staat.'

{{ trans('customs.newsletter_signup.responsemsg') }} {{ title }} {{ subTitle }} {{ trans('customs.newsletter_signup.header') }} {{ trans('customs.buttons.signup') }} Vul een geldig emailadres in. {{ errors . email[0] }}

Er komen volgens hem dagelijks zoveel doodsbedreigingen bij dat het vaak teveel is om aangifte tegen te doen. 'Ik ken na al die jaren het gevoel van persoonlijke vrijheid niet meer. De impact van dat alles op jezelf en je gezin is vaak moeilijk uit te leggen aan mensen die het niet zelf hebben meegemaakt.'

Verkiezingen

Wilders kondigde na de samenvatting over zijn situatie aan dat hij een grote verantwoordelijkheid voelde voor Nederland en de PVV-kiezers. Hij kondigde aan aanwezig te zullen zijn bij: Vandaag Inside, Telegraaf, SBS6 debat, Debat van het Zuiden, Jeugdjournaal, EenVandaag debat, het NOS Slotdebat en Radio 538.

Hiermee pareert Wilders de kritiek dat hij de bedreigingen als excuus gebruikt om debatten over te slaan. Dinsdag klonk deze kritiek onder andere aan tafel bij Vandaag Inside.

'Strengste asielbeleid ooit'

Wilders eindigde zijn bericht uiteraard met een oproep om op de PVV te gaan stemmen en de partij 'groter dan ooit' te maken. 'Het strengste asielbeleid ooit inclusief een asielstop is onmogelijk zonder de PVV!' aldus Wilders. Deze asielstop werd echter onder kabinet Schoof 1 ook niet gerealiseerd, terwijl de PVV verreweg de grootste partij was.

Het waren Wilders bewindspersonen, met name toenmalig asielminister Marjolein Faber, die geen asielstop wisten in te stellen. Faber lekte zelfs nog informatie uit de ministerraad, in haar vorige maand verschenen boek over de afgelopen regeerperiode. Naar eigen zeggen werd ze vanuit allerlei kanten gehinderd en gedemoniseerd, waardoor haar beleid werd belemmerd.