Twijfelen als trend: waarom zweven kiezers massaal bij de verkiezingen?

Hoe de ontzuiling de geboorte van zwevende kiezers veroorzaakte

Tot de jaren zestig was Nederland vrij overzichtelijk verdeeld. Katholieken stemden op de KVP, protestanten op de ARP, en de arbeiders op de PvdA. De kerk, de krant en de vakbond wezen de weg. Die tijd is voorbij. De verzuiling brokkelde af en met haar verdwenen ook de vaste ideologische ankers. Kiezers gingen in toenemende mate zelf hun plaats in het politieke landschap zoeken. Daarmee nam ook de twijfel toe.

De zwevende kiezers van nu zijn de erfgenamen van die ontzuiling. Waar je vroeger stemde uit gewoonte of groepsdruk, bepaalt nu je eigen afweging de keuze. Dat maakt de democratie persoonlijker, maar ook grilliger. Iedere verkiezing begint voor miljoenen Nederlanders opnieuw bij nul, zonder kompas, maar met een open blik.

Sociale media maken van de kiezer een twijfelaar

In het digitale tijdperk is politiek niet langer een kwestie van partijprogramma’s lezen of debatten volgen. Politiek is beeld, gevoel en momentum geworden. Wie slim is met Instagram, X, of TikTok, krijgt aandacht, en dus stemmen.

Dit leidt tot extra twijfel. Campagnes draaien niet louter om inhoud, maar om uitstraling. Een pakkende oneliner of een fel filmpje kan een kiezersstroom in gang zetten, maar even snel weer laten opdrogen. Politieke voorkeur wordt vluchtig, en afhankelijk van trending hashtags en sympathieke koppen. De zwevende kiezers bewegen vaker mee met het ritme van het algoritme.

Politieke wildgroei: te veel partijen, te weinig richting

Waar vroeger zes partijen in de Kamer zaten, zijn het er nu vijftien. Volgens de Kiesraad doen er zelfs 27 partijen mee aan de aankomende verkiezingen. Elke niche heeft zijn eigen vertegenwoordiger: boeren, dieren, ouderen, klimaatactivisten, progressievelingen en conservatieven.

Dat lijkt democratisch ideaal, maar het maakt kiezen voor veel personen juist moeilijk. De zwevende kiezer herkent stukjes van zijn overtuiging in verschillende partijen, maar geen enkele partij past helemaal. De een is goed op klimaat, de ander op zorg, weer een ander op veiligheid. Het gevolg: mensen schuiven van partij naar partij, op zoek naar de minst slechte optie.

Waarom zoveel kiezers zweven

De Nederlandse kiezer is niet lui of ongeïnteresseerd, maar overprikkeld. De zuilen zijn weg, sociale media maken politiek vluchtig en de overvloed aan partijen zorgt voor keuzestress. In een tijd waarin overtuigingen vloeibaar zijn, is zweven bijna onvermijdelijk. De zwevende kiezer denkt zelf, vergelijkt en twijfelt.

Hierdoor kunnen er op het laatste moment nog flinke verschuivingen plaatsvinden die flink afwijken van de peilingen. Het beste voorbeeld hiervan is het verkiezingsresultaat van D66 in 2021. De partij won maar liefst 24 zetels in de Tweede Kamer, bijna tien meer dan in de peilingen. Nu volgens Ipsos I&O momenteel nog 82 procent van de kiezers zweeft, kan een dergelijk scenario zich op 29 oktober mogelijk herhalen.