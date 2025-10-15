Abonneer

Trump houdt Argentinië in financiële wurggreep: alleen miljardensteun als Milei verkiezingen wint

De Amerikaanse president Donald Trump heeft een voorwaarde gesteld aan economische steun aan Argentinië. Zijn vriend Javier Milei moet de verkiezingen winnen.

Een Trumpiaans dreigement

Donald Trump doet weer waar hij goed in is: dreigen, bluffen en de internationale diplomatie op zijn kop zetten. Tijdens een persmoment in het Witte Huis liet de Amerikaanse president weten dat de geldkraan naar Argentinië dichtgaat als zijn politieke vriend, de flamboyante Javier Milei, de aankomende verkiezingen niet wint. 'We gaan niet toestaan dat iemand aan de macht komt en het belastinggeld van dit land verspilt. Ik ga dat niet laten gebeuren.'

Het hulppakket van 20 miljard dollar dat Washington onlangs toezegde aan Buenos Aires, was volgens Trump bedoeld om 'onze buren te steunen,' maar alleen zolang ze 'de juiste keuzes' maken. In Trumps woordenboek betekent dat: stemmen op Milei.

Broeders in bravoure

Javier Milei, de Argentijnse president die zichzelf graag vergelijkt met Trump, prees zijn Amerikaanse evenbeeld tijdens hun ontmoeting. In het Spaans noemde hij het een eer om aan Trumps zijde te staan en bedankte hij hem voor zijn 'grote leiderschap.' Beiden delen een afkeer van links, een liefde voor chaos, en een talent voor theater.

Achter de schermen probeert het Witte Huis ondertussen de schade te beperken. Ambtenaren benadrukken dat het hulppakket geen 'reddingsoperatie' is, maar een economische stimulans. Toch is duidelijk: de vriendschap tussen Trump en Milei is meer dan symbolisch; het is politiek en economisch kapitaal.

Geld, macht en geloof

Voor Trump draait het om controle. Hij weet dat geld macht is, en macht koopt loyaliteit. Door Milei’s politieke lot te verbinden aan Amerikaanse steun, maakt Trump nog eens duidelijk wie er aan de touwtjes trekt. Zelf zei Trump het volgende over zijn redenen om Argentinië te steunen: 'Argentinië is een van de mooiste landen die ik ooit heb gezien, en we willen hen zien slagen. Het is heel simpel'.

