Zanger over Wierd Duk: 'Hij is een wappie, hij is een fascist'

Zanger Blaudzun nam het in De Slimste Mens op tegen Rob Jetten, waar hij werd gevraagd naar wat hij wist over Wierd Duk.

Wat weet je van Wierd Duk?

Zanger Blaudzun nam het in de finale van De Slimste Mens op tegen D66-leider Rob Jetten. Presentator Herman van der Zandt vroeg aan Blaudzun: 'Wat weet jij van Wierd Duk?'. De zanger begon voortvarend met twee juiste antwoorden, namelijk 'columnist' en 'De Telegraaf'. Hiermee speelde hij direct veertig seconden weg bij tegenstander Rob Jetten.

Vervolgens zei Blaudzun over Duk: 'Hij is een wappie, hij is een fascist'. Ondertussen verscheen er bij tegenstander Rob Jetten een korte glimlach na deze woorden van de zanger.

{{ trans('customs.newsletter_signup.responsemsg') }} {{ title }} {{ subTitle }} {{ trans('customs.newsletter_signup.header') }} {{ trans('customs.buttons.signup') }} Vul een geldig emailadres in. {{ errors . email[0] }}

'Extreemrechts figuur'

Vastberaden om Jetten punten te ontnemen bleef Blaudzun doorraden, onder andere door te zeggen dat Duk regelmatig bij talkshows zit en een Nederlander is. Beide omschrijvingen waren niet juist of volledig, en leverden geen punten aftrek voor Jetten op. Blaudzun koos er met oog op de doortikkende tijd voor om te passen.

Voordat hij dit deed deelde hij nog kort een sneer uit: 'Wierd Duk is een.. eh... extreemrechts figuur'. Duk heeft in een interview met Nieuwe Revu al eens gereageerd op deze aantijging. 'Ik ben helemaal niet rechts, laat staan extreemrechts. Uiteindelijk zien de meeste mensen natuurlijk ook wel dat ik gewoon een hele normale journalist ben.’

Duk overweegt aangifte

Rob Jetten wist vervolgens dat Duk de partner was van Fidan Ekiz. Een antwoord dat door beide heren niet werd geraden is dat Duk veel actief is op het platform X. Uiteindelijk wist Jetten de strijd te winnen en mocht hij door naar de volgende uitzending. Blaudzun ligt hierdoor uit het spel.

Wierd Duk reageerde gisteravond via X in kort bericht op de woorden van Blaudzun. 'Morgen maar eens kijken of we aangifte moeten doen.' Mogelijk ondervindt de zanger dus nog gevolgen voor zijn uitspraken van woensdagavond.