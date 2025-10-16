Wat er echt gebeurde in Venezuela: Trumps geheime CIA-missies onthuld

De Amerikaanse president Donald Trump bevestigde donderdag dat hij de CIA toestemming had gegeven om geheime operaties in Venezuela uit te voeren.

Trump bevestigt geheime CIA-operaties in Venezuela

De Amerikaanse president Donald Trump heeft bevestigd dat hij toestemming heeft gegeven voor geheime operaties van de CIA in Venezuela. Volgens hem is de beslissing genomen om twee redenen: omdat Venezuela volgens Trump gevangenen naar de Verenigde Staten stuurt, en om de aanvoer van drugs uit het land tegen te gaan.

Trump liet doorschemeren dat de Amerikaanse inlichtingendienst mogelijk actief is op Venezolaans grondgebied, maar bleef vaag over de aard van de operaties. Ook gaf hij geen duidelijkheid over de vraag of de CIA directe acties tegen president Nicolás Maduro uitvoert of zal uitvoeren.

Felle reactie van Maduro

De Venezolaanse president Nicolás Maduro reageerde woedend en beschuldigde de Verenigde Staten van inmenging in binnenlandse aangelegenheden. Hij ziet de operaties als een 'poging tot staatsgreep', en refereerde naar de geschiedenis van Amerikaanse staatsgrepen in Zuid-Amerika tijdens de Koude Oorlog. Tevens zei hij: 'Nee tegen regime-veranderingen die ons zo herinneren aan de gefaalde eeuwige oorlogen in Afghanistan, Irak, Libië enzovoort.'

Volgens de Venezolaanse regering schendt Amerika het internationaal recht en vormt het een gevaarlijk precedent voor soevereine staten. President Maduro sprak zelfs in het Engels met een boodschap aan de Verenigde Staten: 'Not war, yes peace, not war. Is that how you would say it? Who speaks English? Not war, yes peace, the people of the United States, please. Please, please, please.'

Escalatie van spanningen en onzekere toekomst

De goedkeuring van CIA-operaties markeert een nieuwe fase in de gespannen relatie tussen Washington en Caracas. Eerder werden al militaire acties uitgevoerd tegen boten die zouden zijn betrokken bij drugssmokkel in het Caribisch gebied. Vier van deze boten kwamen uit Venezuela en er vielen tientallen doden. De Verenigde Staten voeren deze acties uit op internationale wateren.

Trump verklaarde dat de situatie op zee 'onder controle' is en dat hij nu overweegt om ook op land actie te ondernemen. Analisten vermoeden dat de Amerikaanse strategie erop gericht is om Maduro’s macht verder te ondermijnen. De komende periode zal uitwijzen of diplomatie of verdere escalatie de toon zet voor de toekomst van de regio.