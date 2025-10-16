Italiaanse en Afrikaanse kerken blijven zwijgen over misbruik, stelt pauselijk rapport

Een pauselijke commissie oordeelde in een nieuw rapport dat de Rooms-Katholieke Kerk tekort schiet in de bescherming van minderjarigen.

Kerk faalt in bescherming misbruikslachtoffers

De Rooms-Katholieke Kerk blijft tekortschieten in het beschermen van slachtoffers van seksueel misbruik door geestelijken. Dat concludeert de Pauselijke Commissie voor de Bescherming van Minderjarigen in haar tweede jaarverslag, dat op 16 oktober is gepubliceerd. Volgens het rapport veroorzaken leiders binnen de Kerk 'voortdurende schade' door het verkeerd omgaan met meldingen van misbruik. Slachtoffers voelen zich vaak genegeerd of gestigmatiseerd en ervaren een gebrek aan empathie vanuit het Vaticaan.

Het rapport is het eerste onder paus Leo XIV, die de omvangrijke uitdaging erfde om de misbruikcrisis binnen de kerk grondig aan te pakken. Zijn voorganger paus Franciscus zette belangrijke stappen, maar volgens deskundigen en slachtoffers bleven structurele hervormingen uit.

Oproep tot openheid en herstel

De commissie benadrukt dat de Kerk decennialang meldingen heeft genegeerd, slachtoffers heeft geschaad en daarmee het trauma heeft verlengd. Ze roept op tot 'herstel', niet alleen financieel, maar ook via psychologische steun, publieke excuses en structurele hervormingen. Slachtoffers getuigden van 'ontkenning, afwijzing' en zelfs 'wraakacties' door kerkelijke leiders wanneer zij misbruik aankaartten.

De commissie hekelt het gebrek aan verantwoording binnen de hiërarchie. Zij pleit ervoor dat het Vaticaan voortaan uitlegt waarom bisschoppen aftreden of worden verwijderd, zeker wanneer dat te maken heeft met misbruik of nalatigheid.

Weerstand in Italië en Afrika

Het 200 pagina’s tellende rapport signaleert ernstige tekortkomingen in onder meer Italië en Afrika. In Italië blijft er 'aanzienlijke culturele weerstand' tegen het aanpakken van misbruik. Meerdere bisdommen weigerden zelfs informatie te delen. In landen als Equatoriaal-Guinea, Ethiopië en Kenia ontbreken procedures of heerst er angst en taboe rond meldingen.

De commissie dringt er bij het Vaticaan op aan meer middelen te investeren in het voorkomen van misbruik en het zorgvuldig screenen van bisschoppen. Paus Leo XIV heeft beloofd een nultolerantiebeleid te bevorderen, waarin elke vorm van misbruik onacceptabel is.