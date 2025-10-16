Greta Thunberg: ‘Israëliërs mishandelden ons, bewakers zeiden dat ze ons zouden vergassen’

Waarom Greta Thunberg zweeg over haar gevangenschap in Israël

Greta Thunberg zei dat ze aanvankelijk niet over haar arrestatie sprak omdat ze de aandacht niet op zichzelf wilde richten. 'Ik wil geen koppen over mij', verklaarde ze bij terugkomst. Volgens haar moest het verhaal gaan over solidariteit met Palestijnen, niet over haar persoonlijke ervaring. Ze benadrukte dat duizenden Palestijnen onterecht worden vastgehouden en mogelijk worden mishandeld. Ver weg van de aandacht van de wereld en de media.

Thunberg vond dat haar situatie de aandacht niet mocht afleiden van dit grotere geheel. Bovendien wilde ze duidelijk maken dat als Israël iemand als zij, een bekende witte Zweedse klimaatactiviste met een Europees paspoort, zo behandelt, men zich kan voorstellen wat er gebeurt met Palestijnen zonder enige status. Thunberg toonde haar rolkoffer aan de journalist van Aftonbladet. Het rode koffertje werd door Israëlische militairen beklad met een viltstift. Ze tekenden een Israëlische vlag, een penis en schreven de woorden 'Hoer Greta'.

Gruwelijke behandeling in Israëlische gevangenis

Tijdens haar vijf dagen in gevangenschap in de beruchte Ketziot-gevangenis werd Thunberg naar eigen zeggen herhaaldelijk mishandeld en vernederd. Bij aankomst zou er een Israëlische vlag over haar hoofd zijn gegooid. Telkens wanneer de vlag haar gezicht raakte, zou ze een trap hebben gekregen. Haar handen werden vastgebonden, terwijl bewakers selfies maakten met haar, volgens Thunberg als 'trofee'.

Thunberg werd opgesloten in een overvolle, hete cel zonder voldoende eten of schoon drinkwater. Ze zegt dat ze moest drinken uit een toiletwastafel waar troebel, bruin water uit kwam. Soms zouden Thunberg en anderen urenlang in een metalen kooi in de brandende zon zijn gezet, zonder plek om te zitten. Volgens Thunberg en andere getuigen werd er door bewakers gedreigd dat ze zouden worden vergast. Ze hielden volgens hen een gasfles omhoog en dreigden om deze te gebruiken.

’s Nachts hielden bewakers de gevangenen wakker met felle lampen en lawaai. Thunberg zegt dat ze in een kleine, met insecten gevulde isolatiecel werd gestopt, en gedwongen zich uit te kleden onder toezicht. De radicale Israëlische minister Itamar Ben-Gvir kwam Thunberg en de andere activisten ook in de gevangenis bezoeken, samen met zijn mediateam.

'Jullie zijn terroristen, jullie willen Joodse kinderen vermoorden', zou Ben-Gvir hebben gezegd. Volgens Thunberg werd alles gefilmd, maar zijn er tot dusver nog geen beelden van opgedoken. Terwijl Ben-Gvir de gevangenen schoffeerde, citeerde Thunberg delen van VN-conventies, en benadrukte ze dat Israël zich aan internationale wetten moest houden.

Thunberg hekelt Zweedse diplomaten

Pas na dagen in gevangenschap kregen Thunberg en haar medegevangenen bezoek van Zweedse diplomaten, die hen spraken in een kooi op de binnenplaats van de gevangenis. Ze toonden hun verwondingen en vertelden hoe ze waren behandeld. De diplomaten zeiden dat ze slechts 'aantekeningen maakten' en niet konden ingrijpen.

Volgens Thunberg bagatelliseerde het Zweedse ministerie van Buitenlandse Zaken de ernst van de situatie in berichten aan familieleden. De ambassade beweerde dat de gevangenen water hadden gekregen, terwijl dat in werkelijkheid slechts één halfvolle fles zou zijn geweest, die nauwelijks gedeeld kon worden. Aan het verzoek van de Zweedse gevangenen aan de ambassademedewerkers om meer water te regelen werd ook geen gehoor gegeven. Toen Thunberg de diplomaten smeekte om niet weg te gaan, vertrokken ze toch.