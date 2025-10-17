Van marginaal naar momentum: Rob Jetten in RTL-debat gaf D66 vleugels

Met een zelfverzekerd optreden in het RTL-debat wist Rob Jetten D66 nieuw elan te geven. De partij stijgt stevig in de peilingen.

Van 9 naar 18 zetels: D66 maakt comeback

In de nieuwste Ipsos I&O-zetelpeiling maakt D66 een opvallende sprong: de partij stijgt naar achttien virtuele zetels. Dit is een verdubbeling ten opzichte van de huidige negen, en vier meer dan in de vorige zetelpeiling. De groei is vooral te danken aan lijsttrekker Rob Jetten. Zijn optreden tijdens het RTL-debat werd door veel kiezers gezien als helder, kalm en overtuigend.

Debatboost: het keerpunt?

Betreffende het RTL-debat scoorden Rob Jetten en CDA-leider Henri Bontenbal het hoogst qua waardering onder kijkers. Jetten kreeg lof voor zijn rust, initiatief en verbindende toon. Deze eigenschappen zetten hem in één klap weer op de radar van twijfelende kiezers.

Onder D66-stemmers die het debat volgden, noemde een ruime meerderheid Jetten de meest overtuigende deelnemer. Opvallend is dat ook kiezers van andere partijen, zoals GroenLinks-PvdA en VVD, hem vaker boven hun eigen lijsttrekker plaatsten.

Waar komen de nieuwe kiezers vandaan?

De peiling laat zien dat D66 in korte tijd kiezers weet te winnen van meerdere partijen. Een deel van de nieuwe aanhang komt van GroenLinks-PvdA en het CDA, maar ook van de VVD, SP, Volt en zelfs de PVV. D66 wordt door deze overstappers gezien als pragmatisch, gematigd en bereid tot samenwerking. D66 blijkt een aantrekkelijk alternatief voor kiezers die genoeg hebben van polarisatie.

Grenzen aan de opmars

Toch zijn er nog duidelijke grenzen aan de groei. De PVV blijft met ongeveer 29 zetels de grootste partij. Hoewel Jetten en Bontenbal beide goed scoren op eigenschappen als betrouwbaarheid en visie, blijft Bontenbal stevig verankerd in zijn eigen achterban. Of D66 deze koers kan vasthouden, hangt af van hoe de partij zich de komende weken weet te profileren in de debatten en media-optredens.