Rogier Smit over Rob Jetten: 'Ik vind hem veel te nichterig voor de politiek'

Is Rob Jetten de juiste man om Nederland politiek te leiden?

Jetten staat binnen zijn partij D66 te boek als modern, energiek en ambitieus, maar weet hij ook te overtuigen buiten zijn eigen kring? Zijn stijl is vaak vriendelijk en zorgvuldig, maar soms lijkt hij eerder een bestuurder dan een leider. Jetten straalt betrouwbaarheid uit, maar mist misschien dat vleugje stoerheid, stelligheid en charisma dat kiezers nodig hebben om zich echt achter iemand te scharen.

In debatten is hij beleefd en inhoudelijk, al blijft de vraag of hij genoeg emotie en visie laat zien om mensen te raken. Een goede politicus is niet alleen iemand die beleid kan uitleggen, maar ook iemand die richting geeft, durft te botsen en het vertrouwen wekt dat hij het land door moeilijke tijden kan loodsen. De vraag beklijft of Jetten de stabiele kapitein is die Nederland zoekt of vooral een schattige schipper met politieke ambities...

{{ trans('customs.newsletter_signup.responsemsg') }} {{ title }} {{ subTitle }} {{ trans('customs.newsletter_signup.header') }} {{ trans('customs.buttons.signup') }} Vul een geldig emailadres in. {{ errors . email[0] }}

Is het feit dat Rob Jetten openlijk homoseksueel is een voordeel of juist een nadeel in zijn politieke loopbaan?

Aan de ene kant straalt hij daarmee moderniteit, moed en authenticiteit uit, kwaliteiten die veel kiezers waarderen in een tijd waarin echtheid schaars is en inclusiviteit aan de orde van de dag. Aan de andere kant speelt nog steeds mee dat Nederland, hoe tolerant ook, niet altijd vrij is van vooroordelen. Zijn geaardheid zou voor sommigen een drempel kunnen vormen om hem als nationaal leider te zien. Helaas zegt dat uiteindelijk meer over het electoraat dan over Jetten zelf.

‘Wanneer wordt de minister van Klimaat en Energie met een hamer op z’n harses geslagen?’

Wat vindt Rob Jetten van zichzelf?

‘Laatst werd ik opgewacht door een man met een lijst vol punten waarom hij D66 zo ka-uu-tee vond.’

Wat vinden wij van Rob Jetten?

Rob Jetten dacht even dat hij eindelijk iemand had ontdekt die D66 gewoon goed kon spellen.

Wat vinden anderen van Rob Jetten?

Frits Barend- actuele Frits

‘Ik moet je zeggen dat ik de laatste tijd zelf weinig gekeken heb naar al die actualiteitenprogramma’s en talkshows, dus ik voel de spanning niet zo. Ik vind Jetten een prettige, aardige man. Waar hij wel wat meer rekening mee zou mogen houden, is het volgende. De enige plek in het Midden-Oosten waar hij hand in hand met zijn vriend over straat kan lopen, is Tel Aviv. Dat zou hij wat meer in zijn achterhoofd mogen houden als hij een oordeel geeft over de situatie in Israël.

Verder stoort hij mij niet. Ik vind het een beschaafde man, al ben ik het niet altijd met hem eens. Gelukkig leven we in Nederland in een land van compromissen, het redelijke midden waarin voor iedereen plaats moet zijn: zowel voor de zwakkeren in de samenleving als voor de mensen die hard werken en daar iets aan over willen houden. Hij heeft een sympathieke uitstraling; hij kijkt niet boos, dat doet hij goed. Of hij daarin getraind is weet ik niet, maar hij komt vriendelijk over. Misschien ook uit zelfbescherming heb ik maar één debat gezien, maar ik was niet echt overtuigd dat ik daardoor van partij zou moeten veranderen.

Ik heb veel voetbal gekeken de laatste tijd. Ik ga nog altijd uit van onze sterke democratie en die moeten we ook zo houden. Wat betreft de woningnood: er is zoveel bouwgrond, zoveel aannemers die willen bouwen, maar door bezwaren en regels duurt alles eindeloos. Zo lossen we de woningnood natuurlijk niet op. De verkiezingsprogramma’s staan bol van de woonplannen en huizenbeloftes, ik ben benieuwd wat Jetten met zijn D66 daar daadwerkelijk iets aan kan doen.’

Frits Wester- stille Frits

‘Hmm, in deze spannende politieke tijd mijn mening geven over één politicus? Dat lijkt me niet handig. Dan moet ik ze allemaal bespreken; als politiek verslaggever blijf ik neutraal en kies ik op geen enkele manier een kant. Dus het lijkt me verstandig deze ronde even over te slaan. Maar volgende keer gewoon weer bellen, hè?’

Frits Huffnagel- politieke Frits

‘Wij kennen elkaar een beetje, maar ik ben niet bevriend met hem. We komen niet bij elkaar over de vloer, maar ik vind hem altijd sympathiek. Hij heeft een goede uitstraling en ik vind hem over het algemeen ook wel helder. In zijn standpunten is hij duidelijk en wat prettig is, is dat hij niet zo kneiterlinks is als GroenLinks of de PvdA. Hij heeft natuurlijk wel het probleem dat D66 altijd heeft: het is een partij van over het algemeen heel sympathieke mensen, maar je weet nooit precies wat je eraan hebt.

Ze nemen altijd een beetje de kleur aan van de coalitiepartners. Als ze met de VVD in een coalitie zitten, gaat het de goede kant op, maar als mensen als Timmermans erbij komen, dan wordt het weer veel te links. Voor de rest: een sympathieke kerel. Waar hij echt mee te maken krijgt, is dat je merkt dat er mensen zijn die hem door zijn openlijke homoseksualiteit menen te moeten aanvallen.

Daar krijgt hij veel negatieve reacties op, wat natuurlijk schandalig is, maar hij gaat er goed mee om. Het is nog steeds een onderwerp voor mensen, nog steeds reden om iemand daarop uit te schelden. En dat is vreselijk. Je zou hopen dat dat in 2025 niet meer gebeurt. Ik vind het bewonderenswaardig hoe hij daarmee omgaat. Ik wens Rob een mooie uitslag toe en een kabinet samen met de VVD.’

Rogier Smit- bekende gay

‘Jetten moet gewoon lekker in het Amsterdamse gaycafé Montmartre het podium op gaan als dragqueen. Ik sta niet achter hem. Ik vind hem ook altijd zo glibberig. Altijd maar een beetje lacherig. Alles wat hij over die Wilders zegt... Weet je wat het is? Het is gewoon een homo. En ik begin eigenlijk een aversie te krijgen tegen homo’s.

Ik vind hem veel te nichterig voor de politiek. Je moet zakelijk en privé gewoon echt gescheiden houden. Dat hij met die man samenwoont en gaat trouwen, dat moet hij zelf weten, maar als hij dan bijvoorbeeld met Rusland of met wie dan ook gaat onderhandelen, worden we niet serieus genomen vanwege zijn openlijke homoseksualiteit. Dat is wellicht vervelend en misschien mag ik het niet zeggen, maar zo werkt het gewoon.

Dat heb ik ook altijd van Rutte gezegd. Die speelt het spel goed en verbergt zijn homoseksualiteit. Politiek is echt het hoogste spel om te spelen. En daarvan moet iets anders niet voor afleiding zorgen, zoals: “Ik ga trouwen met mijn vriend.” Dat soort details uit je privéleven delen, dat is gewoon not done. Die Rob Jetten? Nee, vreselijk zeg, daar zou ik niet op vallen. Die strijkt volgens mij zelfs zijn ondergoed.’