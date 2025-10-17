Waarom organiseert Orbán een ontmoeting tussen Trump en Poetin in Hongarije?

Ontmoeting in Boedapest

De Amerikaanse president Donald Trump en zijn Russische evenknie Vladimir Poetin zullen elkaar ergens in de aankomende weken spreken tijdens een 'vredestop' in het Hongaarse Boedapest. Trump en Poetin kwamen tot het idee voor de top nadat ze elkaar donderdag ruim twee uur lang telefonisch spraken. De Hongaarse premier Viktor Orbán faciliteert de ontmoeting, en zei dat de voorbereidingen al zijn begonnen. Vrijdag spreekt Trump op het Witte Huis met de Oekraïense president Zelensky, om hem te overtuigen om ook deel te gaan nemen aan de gesprekken. Zelensky gaf eerder aan dat hij hoopt dat Trump in navolging van het Gaza-bestand ook vrede kan brengen in Oekraïne.

Het geplande bezoek aan Hongarije zou de eerste keer in jaren zijn dat Poetin voet zet in een Europese hoofdstad. Net als de Israëlische premier Netanyahu loopt er een arrestatiebevel van het ICC tegen Poetin. Netanyahu bezocht ondanks dit bevel Hongarije. Dit was mogelijk omdat het land zich teruggetrokken heeft uit het ICC, en dus geen verplichtingen meer heeft om gezochte personen (waaronder Poetin) te arresteren.

{{ trans('customs.newsletter_signup.responsemsg') }} {{ title }} {{ subTitle }} {{ trans('customs.newsletter_signup.header') }} {{ trans('customs.buttons.signup') }} Vul een geldig emailadres in. {{ errors . email[0] }}

Waarom organiseert Viktor Orbán deze vredestop?

Orbán is geen vreemde of vijand voor Poetin. Vorig jaar bezocht de Hongaarse premier nog de Russische hoofdstad Moskou. Deze zet kon toen op felle kritiek rekenen van andere Europese leiders. Naast Orbán staat alleen de Slowaakse premier Robert Fico ook op goede voet met Moskou. Orbán ligt in Hongarije onder vuur vanwege corruptieschandalen, en dreigt mogelijk de volgende verkiezingen te verliezen.

De komst van Trump en Poetin in het kader van een prestigieuze vredestop betekent een grote boost voor Orbán. 'De geplande ontmoeting tussen de Amerikaanse en Russische president is groot nieuws voor vredelievende mensen op waarde,' aldus de Hongaarse premier via X. Een vredesdeal zou volgens Orbán leiden tot een nieuwe fase van economische ontwikkeling in Hongarije en elders in Europa.