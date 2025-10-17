Leon Verdonschot: 'Beste Dilan Yesilgöz, jullie campagne is uitgedraaid op een confettikanon van leugens'

'De VVD is onder jou veel rechtser geworden, veel holler en platter, en vooral ook veel leugenachtiger'

Beste Dilan Yesilgöz,

Het staat bijna nooit erg netjes om iemand te trappen die al op de grond ligt. Maar ja. Soms ligt die daar terecht.

In de Verenigde Staten vragen sommige commentatoren zich af waar de oude Republikeinse partij toch is gebleven. De partij van nette conservatieven. Mannen als John McCain. Je kon het met hem oneens zijn, maar je kon nooit beweren dat de man niet deugde.

Ik heb datzelfde gevoel met de VVD. Ik ben geen liberaal en heb nog nooit op de VVD gestemd, maar zeker voor Frits Bolkestein had ik een zwak. En zoals The Atlantic-icoon David Frum zes jaar geleden terecht zei: ‘If liberals won’t enforce borders, fascists will.’ In een democratische rechtsstaat met een parlementaire democratie is een liberale rechtse partij van groot belang, vind ook ik als niet-rechtse niet-liberaal, want verder naar rechts begint het populisme, en eindigt de rechtsstaat.

Maar mijn hemel. Niet alleen is de VVD onder jou veel rechtser geworden, veel holler en platter, maar vooral ook: veel leugenachtiger. Vol verbijstering kijk ik naar jullie huidige verkiezingscampagne, die is uitgedraaid op een soort confettikanon van leugens.

Dat jij, zoals dat heet, niet helemaal getrouwd bent met de waarheid, bleek natuurlijk al toen je in november 2023 met een regelrechte leugen (die van de verzonnen massale ‘nareis op nareis’) het vorige kabinet opblies. Maar het bleek nog maar een voorbode. Omdat je in debatten altijd precies hetzelfde zegt, ongeacht de stelling of het weerwoord, heb ik je nu al in alle verkiezingsdebatten horen zeggen dat een partij als het CDA 400 euro per maand bij een ‘normaal startersgezin’ weghaalt ‘uit hun zak’.

Dit omdat het CDA, net zoals vrijwel alle politieke partijen, volkomen terecht het systeem van hypotheekrente-aftrek wil afbouwen, omdat dat de huizenprijzen kunstmatig hoog houdt. Maar al die partijen doen dit zeer geleidelijk, tot over dertig jaar, met allerlei compensaties. Het is dus gewoon níét waar, die 400 euro die opeens uit de zakken zou verdwijnen. Aantoonbaar volstrekt onwaar. En toch blijf je het herhalen, terwijl je dat wéét. En ook weet dat zoiets in een debat niet wordt opgehelderd, en dan in ieder geval de verdachtmaking blijft hangen.

Nog een voorbeeld. De VVD wil bezuinigen op zorg, en daarom ook nieuwe medicijnen en behandelingen niet toelaten tot het basispakket. Je kreeg daar een vraag over in het lijsttrekkersdebat op Radio 1. Namelijk: betekent dit dan ook dat iemand met kanker dan ook geen medicatie daarvoor krijgt vergoed? Je antwoord: ‘Natuurlijk moet dat in het basispakket kunnen.’

Maar nu het CPB de verkiezingsprogramma’s heeft doorgerekend, kunnen we zwart-op-wit nalezen of dat klopt. En wat staat daar letterlijk? Dat nieuwe behandelmethoden en geneesmiddelen bij de VVD ‘niet meer zullen worden vergoed uit het basispakket’. Een keiharde leugen dus, over de ruggen van kankerpatiënten. Het is schaamteloos, het is smerig, en het past vooral niet bij een fatsoenlijke rechts-liberale partij.



Misschien pas jíj gewoon niet bij zo’n partij. Gelukkig lijkt dat nog maar een paar weken te duren.