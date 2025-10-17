Meer dan de helft van de kiezers ziet Henri Bontenbal (CDA) als betrouwbare premier

Uit de Ipsos I&O-zetelpeiling van 16 oktober blijkt dat een meerderheid van de kiezers Henri Bontenbal als een geschikte premier beschouwt.

Breed vertrouwen in Bontenbal als premier

Een van de onderdelen die in de zetelpeiling getoetst werd, is de populariteit van lijsttrekkers. Er werd onder meer gevraagd in hoeverre kiezers de lijsttrekkers van de zes grootste partijen zien als 'betrouwbaar als minister-president'. 55 procent van de kiezers vindt deze uitspraak passend bij CDA-leider Henri Bontenbal. Het aandeel dat dit niet vindt is klein. Slechts 15 procent zou het liever niet zien. Onder de andere vijf lijsttrekkers is dat percentage beduidend hoger.

In 2023 werd Bontenbal nog door slechts 27 procent van de kiezers als 'betrouwbare premier' ingeschat. Bovendien was zijn bekendheid toen lager. Slechts de helft van de kiezers kenden Bontenbal destijds. Dit percentage ligt nu rond de driekwart. Daarnaast ziet 49 procent van de kiezers de CDA-leider als iemand die 'Begrijpt wat er leeft onder gewone mensen'. Alleen Geert Wilders scoort iets hoger in deze categorie, met 53 procent.

Kiezers waardeerden Bontenbal in RTL-debat

Kiezers waardeerden het optreden van Bontenbal tijdens het RTL-verkiezingsdebat van 12 oktober. Onder de kiezers die het debat hadden gekeken vond 37 procent Bontenbal het beste. Rob Jetten scoorde met 39 procent net iets hoger. Slechts 5 procent vond Bontenbal 'het minst goed' in het debat. Dit is de beste score onder de lijsttrekkers die aan het debat meededen.

VVD-leider Dilan Yesilgöz scoorde het slechtste. 56 procent van de kiezers vond haar het minst goed in het debat. Yesilgöz wordt verweten dat ze een populistische stijl hanteerde, iets wat onder veel kiezers slecht is gevallen. Wat verder opviel in de statistieken is dat GroenLinks-PvdA-kiezers Rob Jetten net zo positief beoordeelden als hun eigen lijsttrekker Frans Timmermans. Henri Bontenbal blijft de best beoordeelde lijsttrekker van allen. Hij werd gewaardeerd met een 6,3. Hiermee is hij samen met Mirjam Bikker (CU, 5,5) de enige politicus die een voldoende scoorde.