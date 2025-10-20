Van der Plas en Yesilgöz over kabinetsval: 'Wilders heeft het land laten stikken'

Van der Plas: 'Het interesseerde Wilders niks'

In gesprek met Panorama blikte Van der Plas terug op de val van het kabinet in juni. De BBB-leider gaf aan dat ze woedend was op de dag dat Wilders het kabinet liet klappen. 'Ik dacht: jezus, zijn beslissing doet al ons werk teniet.' Volgens Van der Plas heeft Wilders niet alleen zijn eigen glazen, maar die van heel Nederland ingegooid. Op de ochtend dat Wilders de steker eruit trok sprak Van der Plas hem nog. Het interesseerde Wilders echter helemaal niks volgens haar. 'Het interesseert me niet. Ik ben het zat. Ik zit niet meer in een coalitie hoor. Ik ben er net uitgestapt, dus het boeit me niet wat jullie doen.', aldus Wilders.

Yesilgöz: 'Wilders wilde geen verantwoordelijkheid'

Ook VVD-leider Dilan Yesilgöz blikte in Panorama kritisch terug op de samenwerking met Wilders en de PVV. 'Het was overduidelijk dat er een uitweg werd gezocht. Wilders wilde geen verantwoordelijkheid meer dragen. Dat deed hij eigenlijk al een jaar niet.' Yesilgöz sneerde naar Wilders: 'Je moet bereid zijn om achter de schermen te bikkelen, meerderheden te zoeken en compromissen te sluiten. Dat is iets heel anders dan de hele dag op X roepen en hopen dat je mening wordt overgenomen.' Volgens Yesilgöz was Wilders niet bezig met verantwoordelijkheid dragen, maar met toneelspelen voor de bühne.

'Nooit meer samenwerken met de PVV'

Volgens Yesilgöz sloeg het nergens op dat de PVV het kabinet liet vallen. Volgens haar had asielminister Faber meer moeten en kunnen doen. De PVV had een groot deel van een rechts kabinet in handen en minister Faber zou volgens Yesilgöz verteld zijn dat niemand haar in de weg stond. Samenwerking met de PVV zit er in de toekomst niet meer in, aldus Yesilgöz. Volgens haar heeft de partij van Wilders het land laten stikken.