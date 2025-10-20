Trump overtuigd door Poetin: 'Oekraïne moet Donbas afstaan of wordt vernietigd'

Vorige maand was Trump positief over de kansen van Oekraïne om de oorlog te winnen. Vrijdag zei hij echter dat Oekraïne snel gebied moet afstaan.

Ontmoeting Trump en Zelensky

Afgelopen vrijdag ontmoetten de presidenten elkaar in Washington. Zelensky was naar de Verenigde Staten afgereisd in de hoop een langeafstandsraketten te bemachtigen. De gesprekken gingen echter over het beëindigen van de oorlog in Oekraïne. Trump had de dag voor de ontmoeting urenlang gebeld met Vladimir Poetin, en zelfs een ontmoeting met hem gepland in het Hongaarse Boedapest.

Het gesprek met de Russische president lijkt Trump van mening te hebben doen veranderd. Vorige maand was de Amerikaanse president nog opvallend positief over de Oekraïense kansen. Met behulp van de Europese Unie en de NAVO kon Oekraïne de oorlog winnen, luidde zijn oordeel. Vrijdag bleek Trump echter 180 graden bijgedraaid. Volgens de Financial Times was de ontmoeting in Washington uitgemond in een scheldpartij. Trump zou met kaarten van de Donbas hebben gesmeten en Zelensky hebben gedwongen om de hele regio af te staan.

Trump: 'Bevries de frontlinie'

Trump zei aan boord van de Air Force One tegen verslaggevers dat Oekraïne en Rusland de gevechten moeten stoppen en de situatie in de bijna compleet door Rusland bezette Donbas te laten zoals hij is. Trump waarschuwde dat Poetin anders Oekraïne zal 'vernietigen'.

Vladimir Poetin heeft volgens de Financial Times en The Washington Post een voorstel gedaan aan Trump. Oekraïne zou de regio's Donetsk en Loehansk af moeten staan en krijgt in ruil daarvoor kleine delen van Cherson en Zaporizja terug. Twee bronnen hadden de indruk dat Trump zich heeft laten beïnvloeden door Poetin, meldde Reuters.

Bericht op Truth Social

Via zijn eigen platform Truth Social blikte Trump kort terug op de ontmoeting met Zelensky. Hij noemde de samenkomst 'interessant' en 'cordiaal'. Aan de oorlog moet echter wel snel een einde komen als het aan Trump ligt. 'Er is genoeg bloed gevloeid. Ze zouden moeten stoppen waar ze zijn. Laat beiden de overwinning claimen, laat de geschiedenis kiezen!' Trump stelde vervolgens dat de oorlog nooit was begonnen als hij destijds president zou zijn geweest.