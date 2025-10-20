SP-voorman Jimmy Dijk: 'Laat de 25 rijkste gemeenten elk 750 asielzoekers opvangen'

Jimmy Dijk (SP) verving gisteren de afwezige Geert Wilders bij het tweede RTL-verkiezingsdebat. Vooral over asielbeleid bracht Dijk vuur in het dialoog.

Jimmy Dijk in plaats van Wilders

Doordat Geert Wilders het debat afzegde vanwege de aanhoudende dreiging tegen zijn persoon werd SP-lijsttrekker Jimmy Dijk uitgenodigd. De zes grootste partijen mochten aan het RTL-debat deelnemen. Door het wegvallen van de PVV kwam deze keuze op de SP. Dit is opvallend, aangezien er volgens de peilingen vier partijen zijn die vier zetel hebben: PvdD, SP, BBB en FvD.

Uiteindelijk viel de keuze van RTL dus op de SP. Hierdoor werd de BBB, een huidige coalitiepartij en eerder nog gepeild op 7 zetels, niet uitgenodigd. Dijk liet zijn blijdschap kennen aan het begin van de uitzending. Via de camera zei hij 'Bedankt, houden zo', gericht aan Wilders. Het RTL-debat ging over de thema's wonen, zorg en asielbeleid.

Dijk wil 'omgekeerde spreidingswet'

Een van de vragen tijdens het debat was 'Hoe moeten asielzoekers worden verdeeld over Nederland?' Dijk antwoordde met een monoloog over wat er onder het huidige systeem fout gaat. Volgens hem is er momenteel sprake van een verdienmodel op asielmigratie, waar 'commerciële beunhazen' veel aan verdienen.

De SP oppert een 'omgekeerde spreidingswet'. Hierbij zouden de 25 rijkste gemeenten van Nederland elk 750 asielzoekers moeten opvangen. Het huidige probleem zou hierdoor volgens Dijk worden opgelost. Dijk zei dat de wijken waar rechts volgens hem altijd op heeft bezuinigd momenteel het meest de problemen van het huidige asielbeleid ondervinden. 'In de rijke wijken mag een buitenlander wel je tuinman zijn, maar niet je buurman,' zei Dijk tevens.

Einde 'verantwoordelijkheidsvakantie'

De gedupeerde wijken zijn volgens Dijk te vinden in het noorden, oosten en zuid-oosten van het land, waar de problemen zich volgens hem opstapelen door rechts beleid. Rijke gemeentes, waar momenteel minder asielopvang plaatsvindt, zouden volgens de SP meer asielzoekers moet opnemen. 'De verantwoordelijkheidsvakantie van de rijke gemeentes moet klaar zijn', aldus Dijk.