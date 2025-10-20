Welke partij haalde de meeste zetels ooit in Nederland?

Met de verkiezingen in aantocht en de schommelende peilingen heb je je vast wel eens afgevraagd welke partij het meeste aantal zetels ooit haalde.

Na-oorlogse hervormingen

In dit artikel worden alle Tweede Kamerverkiezingen na 1956 in beschouwing genomen. De reden daarvoor is dat de kamer sinds dat jaar 150 zetels kent. Voor 1956 waren er slechts 100 parlementsleden. Wanneer we een blik werpen op de historische zetelverdeling van de Tweede Kamer vallen er een aantal zaken op. In de periode direct na de Tweede Wereldoorlog domineerden de Katholieke Volkspartij (KVP) en de Partij van de Arbeid (PvdA) de Nederlandse politiek.

Deze twee partijen behaalden tussen 1946 en 1952 beide telkens rond eenderde van de stemmen. Ze vormden in deze periode dan ook de zogeheten brede-basiskabinetten. Oftewel rooms-rode coalities, verwijzend naar het katholieke karakter van de KVP en het socialistische gedachtegoed van de PvdA. Deze kabinetten waren verantwoordelijk voor de wederopbouw van Nederland en de de dekolonisatie van Indonesië.

Wat is de hoogste zetelwinst ooit?

De hoogste zetelwinst ooit vond echter dertig jaar na het invoeren van het verhoogde aantal kamerleden plaats. In 1986 behaalden twee partijen een enorm aantal zetels. De PvdA van Joop den Uyl behaalde 52 zetels, maar werd zelfs nog afgetroefd door het CDA van Ruud Lubbers. De christendemocraten behaalden maar liefst 54 zetels, het hoogste aantal ooit!

De ruime verkiezingswinst gaf premier Lubbers het mandaat om aan te blijven, en het begin van kabinet Lubbers II in te luiden. Lubbers stond bekend als een efficiënt politicus die goed compromissen kon sluiten en het economische herstel in de jaren tachtig leidde. De slogan van het CDA was in 1986 dan ook 'Laat Lubbers zijn karwei afmaken'.

Lubbers is in totaal drie keer minister-president geweest. In 1982 trad hij op 43-jarige leeftijd aan als jongste premier van Nederland ooit. Tot 1989 regeerde zijn CDA samen met de VVD. Het laatste kabinet, Lubbers III, stond in het teken van samenwerking met de PvdA.