Dit lees je deze week in een knisperend verse verkiezingsspecial van Nieuwe Revu

Interview met SP-leider Jimmy Dijk

Jimmy Dijk (39) is sinds twee jaar de fractievoorzitter van de Socialistische Partij, en nu voor het eerst lijsttrekker. Over rekenmodellen, rode bussen en wapens voor Trump. ‘Ik hoor te vaak mensen, ook journalisten, zeggen: goh, die PVV heeft wel dezelfde sociale agenda als jullie. Sorry man, hoe vaak moet je het bewijs hebben dat dat flauwekul is?’

Angst voor de asielzoeker

Wat doet het met een gemeenschap als er een asielzoekerscentrum in het dorp komt? Op bezoek in het Brabantse Budel, waar sinds 2014 zo’n vijftienhonderd vluchtelingen gehuisvest worden. ‘Een man liep hier drie dagen lang met een honkbalknuppel door het dorp.’

Partijhoppers: Hofstad, hopstad

Van D66 naar BBB en weer terug. Of via de SP en PvdA naar de VVD. Van NSC naar partijloos bestuurder. Het kan allemaal in Den Haag. Het fenomeen ‘partijhopper’ is allesbehalve nieuw, maar de laatste jaren wel heel hardnekkig. Zijn het allemaal op baantjes jagende opportunisten, of is er meer aan de hand?

Joost Eerdmans

Stem des volks?

De trend lijkt duidelijk: verkiezingen win je niet meer door langs de deuren te gaan, posters te plakken, tv-spotjes in te kopen of je te onderscheiden met interviews in kranten, zelfs niet in de talkshows of in de grote debatten op televisie. Verkiezingen win (en verlies) je nu op sociale media.

De vaagheid regeert

Een procentje koopkracht hier, een extra miljoentje daar en gratis bier voor iedereen. Het is verkiezingstijd dus de beloftes vliegen je om de oren. Toch zijn partijen alleen transparant wanneer het hen uitkomt. Ze moeten immers wel wat bewegingsruimte aan de onderhandelingstafel overhouden. We brengen de wiggleroom in kaart.