Almeers bedrijf helpt slachtoffers van malafide loodgieters

Een simpele verstopping laten verhelpen en voor nog geen uur werk meer dan duizend euro afrekenen; het gebeurt steeds vaker. Malafide loodgieters profiteren volop van noodsituaties en ze weten precies hoe ze hun website hoog in de zoekresultaten kunnen krijgen.

Op het moment dat jij een loodgieter nodig hebt en op je telefoon naar een bedrijf gaat zoeken, is het mogelijk dat je bij een onbetrouwbare partij belandt. Vakloodgieter Almere vindt het kwalijk dat de beroepsgroep er door deze ‘cowboys’ slecht opstaat en biedt slachtoffers van malafide loodgieters een gratis controle van de werkzaamheden aan, plus praktische hulp om de situatie op te lossen.

Van de regen in de drup

Als je een loodgietersprobleem hebt, wil je een eerlijke prijs betalen om het op te laten lossen. Malafide loodgieters rekenen echter torenhoge prijzen en schilderen de situatie vaak problematischer af dan deze in werkelijkheid is, om het absurde eindbedrag te verantwoorden. Bovendien is het probleem niet altijd op een veilige en deugdelijke manier verholpen. Vak Loodgieter Almere wil niet dat mensen te maken krijgen met kosten door fouten van onbetrouwbare bedrijven en biedt daarom een gratis inspectie van de situatie aan (mits binnen 15 kilometer van Almere).

Daarnaast ontvang je gratis een schriftelijk beoordelingsrapport met foto’s en een beknopte conclusie. Deze loodgieters voeren bovendien kosteloos kleine herstelwerkzaamheden uit tot maximaal € 180,00. Zijn er nog aanvullende loodgieterswerkzaamheden nodig, dan krijg je korting als er onbetwistbaar sprake is van nalatigheid. Wil je een terugvordering of klacht indienen bij bijvoorbeeld de Consumentenbond of een toezichthouder? Dit Almeerse bedrijf helpt je om de benodigde documentatie te verzamelen.

Hoe werkt het?

Ben je slachtoffer geworden van een malafide loodgieter en wil je gebruikmaken van het aanbod van Vak Loodgieter Almere? De eerste stap is een gratis controle aanvragen. Dit doe je door het contactformulier op de website in te vullen, of door te bellen naar 036 234 0002. Er wordt dan binnen 48 uur een afspraak ingepland. Na de inspectie krijg je een bondig rapport met advies en vervolgstappen. Als de situatie dat vereist, kunnen kleine reparaties direct worden uitgevoerd.

Zijn er ingrijpende herstelwerkzaamheden nodig, dan ontvang je een heldere offerte. Het enige dat je nodig hebt om gebruik te maken van het aanbod van Vak Loodgieter Almere is een betaalbewijs van de ondeugdelijke werkzaamheden, of een andersoortig bewijsstuk. Daarnaast moet je een poging gedaan hebben om contact op te nemen met het malafide bedrijf en de loodgieter verzocht hebben om herstel of terugbetaling. Heb je geen reactie gekregen of weigert het bedrijf terugbetaling of herstel, dan schiet Vak Loodgieter Almere je te hulp.

Trap er niet in!

Om te voorkomen dat je in de toekomst nogmaals slachtoffer wordt van een onbetrouwbare loodgieter, is het verstandig om het nummer van een betrouwbaar bedrijf, zoals Vak Loodgieter Almere, in je telefoon op te slaan. Heb je dit nog niet gedaan en heb je te maken met een noodsituatie? Kijk dan kritisch naar een website voordat je gaat bellen.

Staat er bijvoorbeeld een KvK-nummer op de site? Check daarnaast bij Trustpilot of Google of er recensies over het bedrijf te vinden zijn. Loodgieter gevonden? Maak vooraf (voor zover mogelijk) een afspraak over de prijs en let op dat je nooit een werkbon tekent waar geen bedragen op staan.