JA21-voorman Joost Eerdmans: 'Stuur asielzoekers naar Zambia'

Joost Eerdmans: 'Dat is heel bijzonder'

Eerdmans werd aan het einde van het gesprek kort bevraagd over de groei van JA21. Op de vraag of hij had verwacht dat zijn partij deze verkiezingen maar liefst 15 zetels zou halen in de peilingen reageerde hij eerlijk. 'Eerlijk gezegd niet, en dat is inderdaad heel bijzonder'. Eerdmans noemde het 'goed voor je karakter' om ook teleurstellingen te verwerken, doelend op het feit dat JA21 in 2021 begon met 3 zetels maar sinds 2023 een eenmansfractie is. Tegelijkertijd zei de JA21-voorman te waken voor de snelle groei, aangezien in het verleden is gebleken dat dit niet altijd wenselijk is.

Eerdmans 'Asielzoekers naar Zambia'

Eerdmans besprak kort zijn eerdere uitspraken over het sluiten van een deal met Zambia. Volgens hem zou Nederland met dat land afspraken moeten maken. Zambia een land 'waarmee valt te praten' volgens hem. Tijdens de Tweede Kamervergadering van 26 juni sprak Eerdmans dit verlangen reeds uit.

'Uiteindelijk zou je hun (asielzoekers, red.) een veilige plek moeten geven buiten de Europese Unie. Dan zul je ook zien dat de gelukszoekers er heel snel uitgevist worden, want die willen niet in Zambia wonen, maar die willen gewoon in Europa wonen. Het gaat niet om veiligheid, maar het gaat uiteindelijk om welvaart en welzijn', zei Eerdmans toen tijdens een debat over de asielnoodmaatregelenwet.

JA21 als alternatief voor PVV en VVD

Eerdmans karakteriseerde zijn partij als een alternatief voor rechtse stemmers die 'ergens tussen de VVD en PVV' willen stemmen. Volgens hem hebben die beide partijen goeie stappen gemaakt op het gebied van asiel, maar uiteindelijk niet geleverd. Betreffende coalitievorming is de JA21-leider duidelijk: er wordt niemand uitgesloten, zelf niet FvD en de PVV. Wel erkende Eerdmans dat samenwerken met GroenLinks-PvdA en/of D66 niet de voorkeur geniet. Deze partijen staan ver van JA21, wat samenwerking zou belemmeren.