Bart Nijman: 'Lidewij de Vos is de marionet van Baudet'

'Baudet is nog altijd partijleider en staat vanaf plek twee op de kieslijst dwingend in haar nek te hijgen'

Lidewij de Vos, lijsttrekker van Forum voor Democratie, maakt een rustige en welbespraakte indruk. In een schitterende campagnevideo prijst ze het vernuft en de vastberadenheid van ons land en doet ze een oproep aan Nederland om deze mentaliteit terug te brengen. Door op FvD te stemmen, uiteraard.

De video ging viraal op sociale media (waar alles van Forum ooit in goud veranderde) en lijkt twijfelaars – daar zijn er veel van – in verleiding te brengen om FvD een nieuwe kans te geven. Mede omdat De Vos, jong en vers als politica, dus zo’n redelijke uitstraling heeft en omdat ontelbaar veel kiezers hun buik vol hebben van wat partijstichter Thierry Baudet ooit zo treffend het partijkartel noemde.

Maar dit FvD is ook nog steeds zíjn FvD. De Vos is alleen in naam lijsttrekker: Baudet is nog altijd partijleider en staat vanaf plek twee op de kieslijst dwingend in haar nek te hijgen. Het voelt daarom als een witwasoperatie, die mikt op het korte geheugen van de kiezer maar ‘gewoon’ door Baudet wordt aangestuurd.

Ook dat is geen drama – wel meer partijen goochelen met vorm en inhoud en in campagnetijd zijn het allemaal lachende opportunisten, loze belovers en aalgladde verkopers. Allemaal verhullen ze hun fouten, hebben ze hun lijken in de kast en spelen ze uit eigen belang met het kiezerssentiment.

Forum voor Democratie is dezelfde vuilnisbelt waar Lidewij de Vos als een snoetenpoetser overheen gedrapeerd ligt

Maar andere partijen hoeven geen verleden van bruine drek wit te wassen, en Forum wel. De dronken livestreams van Forum Inside waren nog wel lollig, evenals de brallerige wijnfeestjes in de fractiekamer. Maar het aanschurken tegen über-pooier Andrew Tate, het versterken van antisemitische stemmen, de handel in waanzinnige complotten (en maaltijdpakketten), de racistische retoriek en de nazi-verheerlijking: allemaal verse feiten uit een recent verleden.

De uitwassen van FvD hebben een beweging die tussen 2017 en de ontsporing in 2019 velen op liberaal rechts hoop en een intelligenter alternatief voor de PVV bood, volledig verraden. FvD heeft daarbij enorme schade toegebracht aan rechts Nederland, en voor jaren besmeurd.

Forum werd gecontroleerde oppositie, waar machtspartijen naar wezen om voor rechtsradicalisme te waarschuwen. Baudet bleek meer branie dan brein en werd met zijn pontificale karakterdefecten de blaaskaak in een bunkertje voor chronische Calimero’s die altijd gelijk hebben, maar nooit winnen. Mochten ze op 29 oktober wel winnen, dan zouden ze geen idee hebben wat ze met zichzelf aan moeten.

Jeugdzonden? Zelfs als je daarover mild wilt zijn, moet je constateren dat er nóóit schoon schip is gemaakt. Sterker nog: de foutste namen uit de Forum-Jügend staan nu op de kieslijst en nummer 9 Massimo Etalle, partner van De Vos, was spil in die kliek. Dat is geen verschoning, noch een verandering. Het is dezelfde vuilnisbelt waar Lidewij de Vos als een snoetenpoetser overheen gedrapeerd ligt.