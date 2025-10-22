Palingpopulist-effect blijft uit: BBB daalt naar 2 zetels in zetelpeiling

Klaver viel Mona Keijzer aan

De term palingpopulist is ondertussen welbekend bij iedereen die de politiek volgt, en zelfs bij velen die zich politiek afzijdig houden. Een korte samenvatting: Jesse Klaver sneerde naar BBB-minister Mona Keijzer door haar in een uitzending van Pauw & De Wit een 'Palingpopulist' te noemen. De context? Het feit dat Mona Keijzer kritiek had op de Raad van State. Volgens haar bedrijft de Raad politiek door kritisch te zijn op het kabinet. Klaver vond dit populistische politiek: het verdacht maken van instellingen die bedoeld zijn om wetten te bewaken.

Klaver zei spottend tegen Keijzer: 'Weet u hoe we dat noemen? Palingpopulisme'. Deze sneer had een dubbele betekenis. Enerzijds bedoelde Klaver hiermee: glad als een paling, en meebewegend met wat men wil horen. Anderzijds was het een verwijzing naar waar Keijzer vandaan komt, het vissersdorp Volendam. 'Dank u heer Klaver, wat bent u weer hoogstaand bezig', reageerde Keijzer op Klaver.

Experts voorspelden campagneboost

De sneer van Klaver werd breed uitgemeten in de media. Keijzer reageerde zelf via X: 'Het verdrietige van dit hele gebeuren is dat Jesse Klaver hier vooral laat zien hoe hij en de zijnen denken over mensen die niet hoogopgeleid, links en progressief zijn.'

Bij de BBB werd snel geschakeld, de partij omarmde de belediging van Klaver als een geuzennaam. Voormalig campagnestrateeg Raymond Mens reageerde in de podcast De Spindoctors op deze ontwikkeling: 'De BBB-campagne is nu de palingpopulisten-campagne geworden, ze hebben er zelfs posters van. BBB staat op drie zetels en krijgt ineens een hele campagneboost.'

Ton den Boon, de hoofdredacteur van de Dikke van Dale gaf bij NPO Radio 1 ook zijn mening over de sneer van Klaver. Den Boon zag vrijwel meteen dat palingpopulisme en palingpopulist als een geuzennaam werd omarmd. Dit benadrukt volgens hem juist mogelijk de kloof waar Mona keijzer over sprak.

Is er een palingpopulist-effect?

De palingpopulisten-campagne is nog niet voorbij. Maandag 20 oktober lanceerde de partij zelfs een palingpopulisten-lied. Hierin profileerde de partij zich als opkomend voor de 'stem die niemand hoort maar wel bestaat', duidend op vissers en agrariërs. Tevens werd er door de BBB een foto geplaatst van Mona Keijzer te midden van vier BBB-kandidaten, die volgens de begeleidende tekst 'Trotse Palingpopulisten' zijn.

De campagneboost die Raymond Mens voorspelde heeft met oog op de peiling van EenVandaag-Verian van dinsdag niet het gewenste effect gehad. Met nog acht dagen te gaan tot de verkiezingen van 29 oktober daalt de partij, van vier naar slechts twee zetels in deze peiling.

De peiling van Ipsos I&0 van 16 oktober was rooskleuriger voor Van der Plas & Co. In die peiling bleef de BBB stabiel op vier zetels. De vraag rest in hoeverre de partij de palingpopulist-leus blijft inzetten. Wat voor effect dit zal gaan hebben blijkt op 29 oktober.