JA21-politica Ingrid Coenradie: 'Straatintimidatie is absoluut cultuurgebonden'

'Straatintimidatie is cultuurgebonden'

Gebaseerd op haar eigen ervaringen stelt Ingrid Coenradie dat straatintimidatie cultuurgebonden is. 'Ik heb het niet een of twee keer meegemaakt, vanaf mijn tiende werd ik dagelijks geïntimideerd op straat in Rotterdam-Zuid.', aldus Coenradie. 'Na-sissen, 'hoer' roepen, klemgezet worden, achtervolgd worden. Echt heel naar. Mijn verhaal is niet uniek, veel vrouwen in grote steden herkennen dit.' Dit type straatintimidatie komt volgens haar vooral vanuit de hoek van allochtone mannen. Er is een cultuurverschil, zegt Coenradie.

Zodra je dat soort zaken benoemt krijg je volgens de JA21-politica heel links Nederland over je heen. Het gaat dan om woorden die je gebruikt in plaats van de inhoud, stelt Coenradie. Als voorbeeld hiervoor noemt ze de keer dat ze de kwestie van misdragingen door Marokkaanse voetbalsupporters agendeerde in de raad van Rotterdam. Het debat mondde volgens haar vervolgens uit in een discussie over de woorden die ze gebruikt had. Dit type verontwaardiging leidt volgens haar af van discussies over het oplossen van overlast.

Verhuizen of grenzen dicht?

Coenradie vraagt zich in het interview hardop af hoe leuk het nog is in Nederland. Ze zegt zich zorgen te maken over de toekomst van haar zoontje. Als het aan Coenradie ligt gaan de grenzen dicht en wordt de asielinstroom compleet aan banden gelegd. Volgens haar is dit de manier waarop problemen aangepakt moeten worden. 'We kunnen het niet meer aan. Niet qua woningen, niet qua voorzieningen, maar ook cultureel niet.'

De politica zegt zich nauwelijks nog te herkennen in het straatbeeld van Rotterdam. Gevraagd naar of verhuizen de oplossing is, reageert ze stellig: 'Verhuizen... of de grenzen gewoon dichtgooien, dat is ook nog een optie.'

Het complete interview met Ingrid Coenradie is te lezen in Panorama 43, die nu verkrijgbaar is.