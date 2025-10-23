Trump-fluisteraar Rutte boekt succes: Amerika komt met harde sancties tegen Rusland

Rutte krijgt Trump weer aan Oekraïense zijde

Afgelopen week leek de situatie betreffende de oorlog in Oekraïne weinig rooskleurig voor Zelensky en zijn Europese partners. Nadat president Trump ruim twee uren lang sprak met Vladimir Poetin leek hij overtuigd. Er werd een ontmoeting tussen beide heren in Hongarije gepland en Oekraïne zou de Donbas moeten afstaan aan Rusland in een vredesdeal. Bij Europese leiders gingen de alarmbellen af. Het afstaan van Oekraïens grondgebied is voor hen onbespreekbaar. NAVO-leider Rutte verkeerde hierdoor in een lastige spagaat.

Woensdag bezocht Rutte Washington om met Trump te spreken over Oekraïne. Rutte portretteerde Trump in de Amerikaanse media als de enige persoon die de oorlog in Oekraïne kan oplossen. Hiermee speelde hij in op Trumps imago als brenger van de vrede, een rol die de president zichzelf graag toekent.

Rutte's bezoek bleek effectief: Amerika stelde zware nieuwe sancties in tegen Rusland. Trump liet weten dat hij een dag eerder al had besloten om de ontmoeting met Poetin in Hongarije niet door te laten gaan. 'Het voelde niet alsof we ons doel zouden bereiken', zei de Amerikaanse president daarover.

Zware sancties tegen Rusland

Trump maakte dus wederom een ommezwaai. Door strenge sancties in te stellen hoopt hij de druk op Rusland flink op te voeren. De Verenigde Staten stelden sancties in tegen oliegiganten Rosneft en Lukoil, twee motoren achter de Russische oorlogseconomie. Het Witte Huis hoopt dat het Kremlin door deze stap minder inkomsten krijgt die aan oorlogsvoering kunnen worden besteed.

De Europese Unie is het ondertussen akkoord over een negentiende sanctiepakket tegen Rusland. Onder meer de import van vloeibaar gas (LNG) vanuit Rusland zal gefaseerd verboden worden. Tevens worden er voorbereidingen getroffen om bevroren Russische tegoeden in te zetten om Oekraïne te ondersteunen. Deze maatregel is zo ingrijpend dat er nog uitvoerig over gediscussieerd zal worden.