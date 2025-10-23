Europese topdiplomaten kritisch op Schoof: 'Niemand luistert meer naar Nederland'

In Brussel blijkt men kritisch op wat het kabinet-Schoof heeft geleverd, of juist het gebrek daaraan...

Kritiek in de Brusselse wandelgangen

Onder de ambtenaren van de Europese Commissie klinkt harde kritiek op de afgelopen periode onder inmiddels demissionair premier Schoof. 'Niemand luistert meer naar Nederland,' zei een topdiplomaat die anoniem wilde blijven tegen de NOS. Iemand anders noemde de invloed van Nederland 'verschrompeld'. Ambtenaren van de Commissie vroegen zich af: 'Waarom zouden we die Schoof tegemoetkomen?'.

Het kabinet startte ambitieus. Er zou een opt-out op asiel worden geregeld met Brussel, en uitzonderingen voor natuur- en stikstofregels. Tevens wilde het kabinet dat Nederland minder aan de EU-begroting zou bijdragen. Volgens oud-diplomaat Henne Schuwer ontbrak het in kabinet-Schoof aan Brusselse ervaring. 'Het kabinet heeft zichzelf natuurlijk enorm overschat,' zei hij tegen de NOS.

Schuwer was tevens kritisch op de vele positiewisselingen na de val van het kabinet. Nederland had in korte periode vier verschillende bewindspersonen op asiel, namelijk Marjolein Faber (PVV), Teun Struycken (NSC), Eddy van Hijum (NSC) en David van Weel (VVD). 'Ik mag aannemen dat de andere EU-ministers in zo'n Raad ook dachten: ik ben benieuwd welke Nederlander we vandaag weer gaan zien', aldus Schuwer.

'Schoof bestuurd door een afstandsbediening'

Oud-ambassadeur Pieter de Gooijer, lange tijd EU-ambassadeur namens Nederland, constateerde ook dat Schoof het lastig had. 'Dit kabinet heeft relatief weinig initiatief genomen en weinig ingebracht in Brussel. De meeste partijen waren natuurlijk behoorlijk eurosceptisch. Dat maakte het voor Schoof ook heel lastig. Die moet zich toch een beetje gevoeld hebben als de man die door een afstandsbediening bestuurd werd, met de vier fractievoorzitters aan de knoppen', zei De Gooijer tegen de NOS.

De oud-diplomaten en andere experts verwachten wel dat Nederland zijn positie binnen de EU snel weer kan versterken. Nederland beschikt volgens hen over goede diplomaten in Brussel. Bovendien blijft Nederland als vijfde economie binnen de Unie altijd een belangrijke gesprekspartner.