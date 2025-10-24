Evert Santegoeds over Marco Borsato: 'Komt er een veroordeling, dan is het afgelopen'

Deze week ligt het leven van Marco Borsato (58) onder de loep, die van heel foute dingen wordt verdacht. Fans van de zanger houden hun hart vast: zullen we hem ooit nog horen zingen?

Dit is de week van het showbizzproces van de eeuw. Waarom hebben we er zo lang op moeten wachten?

Deze week draait het in de entertainmentwereld om de rechtszaak tegen Marco Borsato. De zanger wordt verdacht van ontucht met een minderjarig meisje. De kwestie sleept inmiddels al meer dan vier jaar. Die lange aanloop komt doordat het onderzoek omvangrijk en juridisch complex was: er moest getuigenverhoor plaatsvinden, deskundigen moesten het dagboek van het meisje analyseren en het Openbaar Ministerie wilde zich uiterst nauwkeurig voorbereiden voordat de zaak voor de rechter werd gebracht.

Borsato heeft afgedwongen dat zijn zaak niet gefilmd mag worden. Waarom is dat?

De rechtbank heeft op verzoek van de verdachte bepaald dat er geen camera’s in de zaal aanwezig mogen zijn. De zitting is wel openbaar en de belangstelling is enorm. De zaak is beladen omdat Borsato onder de artiesten jarenlang gold als de grootste publiekslieveling van Nederland, waardoor de val extra hard aankomt. De uitspraak wordt bepalend voor zijn toekomst: bij een veroordeling lijkt de carrière definitief voorbij, bij een vrijspraak wacht een enorme uitdaging om zijn naam ooit nog schoon te krijgen. Na jaren van speculatie, kampvorming en discussies in de media, komt er nu eindelijk meer duidelijkheid.

Ik vind het best wel heel ernstig. Naar mijn mening is het misdadig dat iemand zo lang moet wachten

Wat vindt Marco Borsato van zichzelf?

‘Ik lieg als ze me vragen hoe het gaat’

Wat vinden wij van Marco Borsato?

We hopen dat De Waarheid meevalt, want Afscheid nemen bestaat niet.

Wat vinden anderen van Marco Borsato?

Evert Santegoeds- hoofdredacteur Privé

‘Ik volg deze zaak al vanaf het begin en heb daarom het boek De zaak Borsato geschreven om het geheugen van mensen op te frissen. Veel mensen weten niet meer hoe het begonnen is en welke feiten er op tafel liggen. Wat mij aan deze zaak intrigeert, is hoe iemand met zo’n status in deze situatie terecht kan komen. Marco was jarenlang de meest succesvolle zanger van Nederland en dan is de zwaarte van de aanklacht wel ongeveer het ernstigste wat je een mens kunt verwijten.

Ik heb de afgelopen jaren heel veel mensen gesproken die zeggen: ik kan het me niet voorstellen. En toch zijn er dingen gebeurd waarvoor volgens de moeder excuses zijn aangeboden, die ook op tape zijn vastgelegd. Dan vraag je je af: waarom doe je dat als er niets gebeurd zou zijn? De verdediging zal ongetwijfeld proberen die zogenaamde bekentenis af te pellen tot iets veel kleiners, maar dat is uiteindelijk aan de rechter. Wat de uitkomst ook wordt: als het gebeurd is, moet hij ervoor boeten. En als het niet gebeurd is, is het buitengewoon ernstig dat iemand publiekelijk zó beschadigd is. Dan zal hij op alle mogelijke manieren gecompenseerd moeten worden.

Zijn carrière kun je pas bespreken als die uitspraak er ligt. Komt er een veroordeling, dan is het afgelopen. Dan hoor je niets meer van hem. Komt er een vrijspraak, dan wordt het een enorme uitdaging om terug te keren, want er zullen altijd mensen blijven zeggen: waar rook is, is vuur. Hij heeft zelf eerder gezegd dat hij nooit meer zal optreden, maar het kan zijn dat hij daar in de toekomst anders over denkt. Eerst moet er duidelijkheid komen.

Ik heb hem in mijn carrière vaak geïnterviewd. Zijn laatste interview was toevallig bij mij, in 2021 na zijn scheiding van Leontine. Hij dacht toen dat hij alles achter zich had gelaten, maar kort daarna kwamen de moeder en haar dochter naar buiten en begon de ellende pas echt. Nu is het aan de rechter. En niemand anders.’

John van den Heuvel- misdaadverslaggever

‘Het is heel belangrijk dat deze zaak nu in de openbaarheid komt, hoe pijnlijk en heftig de details ook zijn. Borsato wordt ervan beschuldigd dat hij ontucht met een minderjarig meisje heeft gepleegd over langere tijd. Het slachtoffer heeft haar verhaal opgeschreven in een dagboek, die later door haar moeder gevonden is. Dat is het begin geweest van het onderzoek. Veel mensen hebben zich de afgelopen jaren, zonder kennis van de feiten, meteen achter de verdachte geschaard en zich zelfs tégen het vermeende slachtoffer gekeerd. Ik denk dat dit proces duidelijk gaat maken wat er precies is gebeurd, in de ogen van de aangeefster én hoe het Openbaar Ministerie daarnaar kijkt.

Er is onder andere onderzoek gedaan naar de authenticiteit van dat dagboek en deskundigen hebben vastgesteld dat het authentiek is. Dat wordt door zijn medestanders en advocaten gebagatelliseerd, maar het OM is in deze zaak niet over één nacht ijs gegaan. Mijn rol is veel kleiner dan mensen denken. Ik sta het slachtoffer niet bij, maar heb haar en haar moeder wel geadviseerd in een heel vroeg stadium, omdat zij worstelden met de vraag of ze aangifte moesten doen. Ze wisten: dit gaat enorme publiciteit veroorzaken. Dat is veel druk voor iemand die op dat moment helemaal geen publieke persoon is. Ik heb gezegd: als je dit doet, doe het dan goed, met bewijs, en wees voorbereid op de storm. Er wordt ook veel gesproken over een mogelijke tape waarin de zanger zou hebben toegegeven wat er gebeurd is.

Ik heb in mijn gesprekken ook gevraagd naar die opname. Wat dat precies is en hoe dat juridisch wordt ingebracht, dat zal aan de orde komen wanneer de zaak dient. Wat mij vooral belangrijk lijkt, is dat nu iedereen eindelijk hetzelfde feitenmateriaal te zien krijgt. Tot nu toe liep er een soort parallel debat in de publieke opinie, gevoed door aannames. Deze week verschijnt het echte dossier. Dan valt er voor het eerst te oordelen op basis van wat er daadwerkelijk is onderzocht en vastgesteld. Ik denk dat als die zaak gaat dienen, er nog wel meer naar boven gaat komen.’

Ben Saunders- motorvriend

‘Na The Voice of Holland hebben we geen intensief contact gehouden, maar we gingen op een motorreis met mutual friends en zo kwam ik hem weer tegen, zeg maar. In al die tussenliggende jaren hebben we elkaar niet gebeld of geappt of zo, die man heeft het al druk zat. Hij is m’n broski en ik hoop dat alles snel achter de rug is, het heeft veel te lang geduurd. Ik wens Marco veel succes, let him keep his head up high. We zien wel wat de uitslag wordt.’