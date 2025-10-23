Cannabis-Kieswijzer: hoe cannabisvriendelijk (of niet) zijn de partijen?

In aanloop naar verkiezingen worden er verscheidene kieswijzers gemaakt. Dit keer is er zelfs een heuse Cannabis-Kieswijzer gemaakt.

De Cannabis-Kieswijzer

Stichting Maatschappij en Cannabis publiceerde een speciale Cannabis-Kieswijzer om kiezers te wijzen op het wietbeleid van partijen. De redactie onderzocht de verkiezingsprogramma's van maar liefst 19 politieke partijen op 'cannabisvriendelijkheid'. Daarnaast heeft de redactie aan de partijen drie vragen gesteld ter verduidelijking van hun standpunten. Op de site staan de partijlogos van de onderzochte partijen.

Door te klikken op deze logos kan de kiezer per partij bekijken wat hun standpunten over cannabisbeleid zijn. Ook zijn er citaten uit debatten en het stemgedrag van partijen inzake drugsbeleid te vinden. Aan de hand van deze kieswijzer kun je dus inzicht krijgen over hoe er in Den Haag over drugsbeleid wordt gedacht.

Wat vinden de partijen?

Uit het onderzoek van de redactie blijkt dat tien van de negentien onderzochte partijen cannabis wil legaliseren. Deze partijen zijn BIJ1, D66, FvD, GL-PvdA, Piratenpartij, PvdD, SP, LP, BVNL en JA21. Opvallend is dat de legalisering dus geen links of rechts standpunt is, maar dwars door de partijen heenloopt. Christelijke partijen zoals de SGP, CU, CDA willen stoppen met het wietexperiment en het gedoogbeleid, of zelfs coffeeshops sluiten en blowen in de openbare ruimte verbieden. Denk en PVV hangen dit type streng beleid ook aan.

Partijen die aangeven dat ze cannabis willen legaliseren geven hiervoor meerdere redenen. Zo wijzen ze er bijvoorbeeld op dat het wenselijker is om controle te houden en de consument goed te kunnen bedienen. Ook het zelf (meer) telen van planten, door bijvoorbeeld chronisch zieke personen die baat hebben bij de consumptie van cannabis wordt genoemd als een reden, door onder andere de Partij voor de Dieren. Tevens dragen partijen het standpunt aan dat de kwaliteit van het product beter gehandhaafd kan worden wanneer het legaal gemaakt wordt.