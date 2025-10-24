Implosie bij Partij voor de Dieren, lijsttrekker Esther Ouwehand zegt alle interviews af

Sinds het vertrek van senator Niko Koffeman verkeert de Partij voor de Dieren in moeilijk vaarwater. Ouwehand zegt sindsdien al haar interviews af.

Het vertrek van Koffeman

Dinsdag werd bekend dat PvdD-oprichter en huidig senator Niko Koffeman de partij verliet. Hij was al langer ontevreden over de partijkoers. De senator was van mening dat de koers van de partij te breed werd. Hiermee doelt hij op het feit dat zijn partij zich steeds meer bezig ging houden met 'mensenthema's'. Partij voor de Dieren profileerde zich in de afgelopen jaren steeds meer als een uitgesproken medestander van Gaza. Dit was tegen het zere been van Koffeman, die cynisch opmerkte dat de PvdD beter de 'Partij voor de Gazanen' genoemd kon worden.

Niet met de koers mee 'willen'

Koffeman was bovenal gekwetst omdat partijleider Ouwehand de kritiek van de partij-oprichters over de koers van de partij niet serieus leek te nemen. Deze koers zou te ver afdrijven van de focus op dieren. Ouwehand zei hierover: 'Dat niet iedereen meekan in de ontwikkeling die de partij doormaakt, ja dat is dan zo. Daar moet je ook weer niet een groot punt van maken.'

Volgens Koffeman is het echter geen kwestie van 'kunnen', maar 'willen'. Volgens Ingrid Visseren-Hamakers, fractievoorzitter van de partij in de Eerste Kamer, ligt de prioriteit nog steeds bij de belangen van dieren. Zij zei zich niet te herkennen in de kritiek van Koffeman.

Ouwehand werd woensdag in het programma Pauw & De Wit gevraagd naar haar contact met Koffeman. Meermaals vroeg Jeroen Pauw aan haar of ze in gesprek met hem was geweest. Ouwehand reageerde ontwijkend. Toen Pauw vervolgens vroeg om te reageren op de vraag zei Ouwehand: 'Waarom is dat relevant?'. Johan Derksen reageerde in Vandaag Inside op de kwestie: 'Verschrikkelijk wijf gewoon'. Ouwehand heeft nadien interviews met De Twentsche Courant Tubantia en nu.nl afgezegd.

Implosie en tegenpartij: Vrede voor de Dieren

Er heerst al jaren onvrede binnen de Partij voor de Dieren. Dit leidde deze zomer zelfs tot de oprichting van een nieuwe partij: Vrede voor de Dieren. De kandidatenlijst bestaat onder andere uit de echtgenoot van PvdD-oprichter Marianne Thieme, Ewald Engelen, en oud-PvdD-voorzitter Ruud van der Velden.

Hoewel deze nieuwe dierenpartij nog geen zetels heeft in de peilingen, was het ontstaan van deze afsplitsing een duidelijk signaal aan Ouwehand over de stand van zaken binnen de PvdD. Tevens is het vertrek van Koffeman na jaren van intern conflict een volgende flinke klap voor Ouwehand & Co. Er lijkt zich een langzame implosie te voltrekken binnen de partij.