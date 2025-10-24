Welke lijsttrekker heeft het SBS-debat gewonnen?

Dilan Yesilgöz toch uitgenodigd

Het SBS-debat ging tussen Geert Wilders (PVV), Henri Bontenbal (CDA), Frans Timmermans (GL-PvdA) en Dilan Yesilgöz (VVD). De vraag welke lijsttrekkers mee mochten doen aan het Debat van Nederland was nog punt van discussie. SBS besloot om de lijsttrekkers van de vier grootste partijen uit te nodigen. Het was het eerste grote debat voor Wilders. Het NOS-radiodebat en het RTL-debat zegde hij af vanwege de terreurdreiging tegen zijn persoon.

De keuze werd gebaseerd op de peilingen van 9 oktober, toen de VVD nog nipt de vierde partij was. In de tussentijd werd de partij in de peilingen ingehaald door D66 en voelde Yesilgöz ook de hete adem van JA21. D66 kende de afgelopen weken een stormachtige opmars. Lijsttrekker Rob Jetten mocht vanwege de afzegging van Geert Wilders deelnemen aan het RTL-debat, waar hij veel indruk maakte.

{{ trans('customs.newsletter_signup.responsemsg') }} {{ title }} {{ subTitle }} {{ trans('customs.newsletter_signup.header') }} {{ trans('customs.buttons.signup') }} Vul een geldig emailadres in. {{ errors . email[0] }}

D66-leider Rob Jetten was de grote afwezige

Zijn partij D66 steeg in de peilingen naar 18 zetels en haalde de VVD daardoor ruimschoots in. Jetten werd echter niet uitgenodigd om aan het SBS-debat deel te nemen. Analisten stellen dat de VVD van geluk mag spreken dat het peilmoment van 9 oktober door SBS werd aangehouden. Het feit dat er slechts vier partijen werden uitgenodigd was ook onderwerp van discussie. Voormalig spindoctors Raymond Mens en Julia Wouters bespraken de kwestie in hun podcast De Spindoctors. 'Als VVD, D66 en JA21 gelijk staan, nodig je ze óf alle drie uit, óf alle drie niet. Maar ja, televisiemakers denken in formats', aldus Mens.

Wie heeft het debat gewonnen?

Het publiek oordeelde dat CDA-leider Henri Bontenbal het sterkste uit het debat kwam. In een flitsonderzoek vroeg SBS aan 2436 kijkers hun mening over het debat. De uitslagen lagen erg dicht bij elkaar. 57% vond dat Bontenbal goed over kwam, gevolgd door Geert Wilders (55%) en Dilan Yesilgöz (54%). Af en toe was het debat fel, kijkers waardeerden daarom dat Bontenbal rustig bleef. Hij scoorde op inhoud dan ook het hoogste, 58% vond hem inhoudelijk. Op ruime afstand volgden Timmermans (45%) en Yesilgöz en Wilders (beiden 44%).