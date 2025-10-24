VVD-lijsttrekker Dilan Yesilgöz wilde stoppen na Douwe Bob-rel: 'Dat was heel heftig'

Yesilgöz: 'Dat was heel heftig'

In gesprek met de NOS erkende de VVD-lijsttrekker dat ze afgelopen zomer nadacht om te stoppen. De reden was de nasleep van de Douwe Bob-tweet. Deze rel kwam haar en de VVD duur te staan. 'Dat was heel heftig. Ik had toen zelf een fout gemaakt. Er kwamen veel dingen bij elkaar', aldus Yesilgöz in haar antwoord op kijkersvragen. Ze zei zich heel verantwoordelijk te voelen, ook wanneer dingen niet goed gaan. Yesilgöz besloot uiteindelijk om aan te blijven. 'Ik heb daar echt wel even bij stilgestaan en gedacht: nee, volgens mij kunnen we dit met elkaar keren. We hebben een sterke, mooie club en ik ga door.'

Kritiek binnen de eigen partij

Vanwege de Douwe Bob-rel en de daarop volgende keldering van de VVD in de peilingen kon Yesilgöz op veel kritiek binnen haar partij rekenen. Veel leden zijn van mening dat de VVD onder leiding van Yesilgöz te veel naar rechts is opgeschoven. Men was binnen de partij eerder al kritisch en verdeeld over de samenwerking met de PVV van Geert Wilders. Achter de schermen zou de VVD al aan het nadenken zijn over de opvolging van Yesilgöz wanneer de verkiezingsresultaten tegenvallen.

Yesilgöz blijf hopen op centrumrechts kabinet

Kiezers konden er de afgelopen maanden niet omheen. Yesilgöz herhaalde in elk interview en elk programma waar ze te gast was dat de VVD onderdeel wil zijn van een centrumrechts kabinet. Met het uitsluiten van de PVV en het oog op de huidige peilingen is het echter onwaarschijnlijk dat deze coalitie er gaat komen. Een mogelijkheid die wel op tafel ligt is een coalitie tussen het CDA, de VVD, GroenLinks-PvdA en D66. Frits Wester zei na afloop van het RTL-debat al dat hij deze coalitie wel voor zich zag. Met oog op de peilingen vormen deze partijen naar grote waarschijnlijkheid een meerderheid.