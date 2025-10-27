Ruim een derde van kiezers overweegt stem op D66: grootste potentieel van alle partijen

D66 heeft grootste kiezerspotentieel

De partij van lijsttrekker Rob Jetten heeft volgens Ipsos I&O een kiezerspotentieel van 36 procent. Dit betekent dat deze groep in 'meer of mindere mate' overweegt om op D66 te stemmen. Dit is het hoogste percentage van alle partijen. Op nummer 2 volgt GroenLinks-PvdA met 30 procent, gevolgd door de PVV met 28 procent. De rustige en verbindende rol die Rob Jetten deze campagne uitdraagt lijkt hiermee goed te vallen onder kiezers. Ook het feit dat D66 bekend staat als middenpartij en de afgelopen weken een sterke opmars kende speelt mee.

GroenLinks-PvdA als concurrent op links

Zowel de partij van Timmermans als de partij van Bontenbal zijn grote concurrenten van D66. Uit eerdere peilingen bleek al dat Jetten ook populariteit geniet onder GL-PvdA-kiezers. Dit blijkt ook uit het feit dat maar liefst 42 procent van de kiezers van deze partij aangaven dat ze ook een stem op D66 overwegen. Dit betekent dat GL-PvdA potentieel maar liefst 10 zetels kan verliezen aan D66. Omgekeerd laten de statistieken zien dat D66 ook fors kan verliezen aan de partij van Timmermans. Dit verlies zou maar liefst acht zetels bedragen. De partijen vissen dus voor een belangrijk deel uit dezelfde vijver.

D66 strijd om het midden met CDA

Ook met het CDA van lijsttrekker Henri Bontenbal is het wedijveren. Beide partijen zouden potentieel zes zetels van elkaar kunnen afpakken. Het CDA verloor in de peiling van 24 oktober echter 5 zetels, terwijl D66 er 4 won. De reden hiervoor is volgens Ipsos de uitspraak van Bontenbal in de uitzending van Nieuwsuur, waar hij het recht verdedigde van religieuze scholen om homoseksuele relaties af te keuren. Mensen die daar van schrokken of eerder nog twijfelden komen hierdoor nu uit bij D66 of andere niet-confessionele partijen. Het aantal kiezers dat potentieel op het CDA zou stemmen nam dan ook af van 33 naar 31 procent.