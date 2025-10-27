Peddelen in een uitgeholde pompoen: de uniekste roeiwedstrijd ter wereld?

Peddelplezier in uitgeholde pompoenen op de Pompoenregatta

Op zondag 26 oktober 2025 vond in het Belgische dorp Kasterlee opnieuw de Pompoenregatta plaats, een uniek spektakel waar teams in gigantische uitgeholde pompoenen het water op gaan. Wat ooit begon als een ludieke dorpswedstrijd is uitgegroeid tot een groot volksfeest dat duizenden bezoekers trekt. De combinatie van herfstsfeer, sportief vermaak en een flinke dosis humor maakt het tot een geliefd uitje voor jong en oud.

Deelnemers tussen de pompoenboten.

{{ trans('customs.newsletter_signup.responsemsg') }} {{ title }} {{ subTitle }} {{ trans('customs.newsletter_signup.header') }} {{ trans('customs.buttons.signup') }} Vul een geldig emailadres in. {{ errors . email[0] }}

Langs de oevers verzamelden zich toeschouwers om te zien hoe deelnemers, vaak verkleed in kleurrijke kostuums, met hun pompoen door het koude water ploeterden. Het evenement ademt gezelligheid en creativiteit, met overal pompoenen, warme drankjes en muziek. Behalve Belgen deden er volgens VRT deelnemers uit alle hoeken van Europa mee, zoals Zweden, Groot-Brittannië, Polen en Roemenië

Plezier voor het hele gezin

Het concept is simpel maar geniaal: teams van vier peddelen in een uitgeholde reuzenpompoen een parcours van ongeveer honderd meter. De sfeer is allesbehalve competitief. Het draait om lol, samenwerking en originaliteit. Naast de race zijn er nog volop andere activiteiten: 'pompoenspelen' voor de kinderen, workshops pompoensnijden, en foodtrucks met pompoensoep en andere lokale specialiteiten.

Eendjes vissen uit een uitgeholde pompoen: een van de vele activiteiten voor kinderen.

Bezoekers komen niet alleen voor de wedstrijd, maar ook voor de gezellige marktsfeer, livemuziek en het herfstdecor van het evenemententerrein. De Pompoenregatta is misschien wel het meest unieke roei-evenement ter wereld.

Waarom dit geen gewone regatta is

Hoewel traditionele kajakwedstrijden om snelheid draaien, ligt de nadruk in Kasterlee op beleving en creativiteit. Deelnemers besteden veel tijd aan het uithollen en versieren van hun pompoenen, waardoor elke boot een uniek kunstwerk is. De vrolijke chaos op het water, de enthousiaste aanmoedigingen van het publiek en de herfstige omgeving maken dit evenement tot een bijzonder spektakel.

Een deelnemer met zijn 'boot' in het koude water van 10 graden.

Sinds 2008 is de Pompoenregatta een vaste traditie in Kasterlee. De pompoenen waar in werd gevaren zijn gekweekt door een van de vijftig pompoenkwekers in de omgeving van het dorp. De organisatoren blijken ambitieus. Er zijn zelfs plannen om in de toekomst de zwaarste pompoen ooit te water te laten in Kasterlee.